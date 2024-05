Lakossági közösségépítő rendezvényt tartottak Nagyvisnyón pünkösd vasárnap egy projekt részeként. Az egész napos programban helyt kaptak a sportversenyek, de volt játszóház, kézműves foglalkozás, főztek és kiállítást is nyitottak: egyrészt Juhász Bertalanné szalvétáiból nyílt tárlat, másrészt Gnotek Viktória festményei is megtekinthetővé váltak. Utóbbiról az egri Eventus is beszámolt, a 11. osztályos diáklány művészeti fotográfus szakmát tanul, s önállóan, otthon készített festményeit mutatták be a volt általános iskolában.

Remek hangulatban telt a nagyvisnyói közösségépítő falunap

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

A napot táncház és zenés mulatság zárta. A település önkormányzata korábban arról adott hírt, hogy 199 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a település a TOP Plusz révén, s Nagyvisnyó elkötelezett amellett, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg a településen, amelyek összhangban állnak a település jövőképével, az önkormányzat és a lakosság által meghatározott közép- és hosszú távú célokkal.