Május 11-én, szombaton elkezdődött a II. International Wild Carp Challenge (IWCC) pontyfogó verseny a Tisza-tavon. 52 csapat egy héten át küzd meg a 3 millió forintos fődíjért – írja a Pecaverzum. A hivatalos megnyitót a 0. napon rendezték, majd a csapatok szombaton 8 órakor kezdték meg a horgászatot. Az 52 csapat java részét magyarok alkotják, de érkeztek versenyzők Szlovákiából, Csehországból, Romániából és Németországból.

A versenyben kizárólag csak az a ponty számít, amelynek tömege a hivatalos mérlegeléskor eléri vagy meghaladja a 10 kilogrammot. A végső sorrendet a top 5, azaz az 5 megfogott hal össztömege határozza meg. Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal a döntő, ha ez is azonos, akkor a második legnagyobb hal tömege is számít.

A 400 ezer forintos nevezési díjért 3 millió forintos fődíjat ígérnek, de lesznek egyéb díjazások is. A második helyezett 2 milliót, a harmadik 1 milliót vihet haza. A legnagyobb halért is jár 1 millió. A szektorokban utalványokat lehet nyerni 100-300 ezer forintos értékben, illetve a napi legnagyobb hal is ér 100 ezret.

Az első 16 órában, szombaton éjfélig összesen 6 halat mérlegeltek, 2 volt 15 kiló felett. A legnagyobb, amelyet a No1 Baits fogott, 16,17 kilót nyomott. A versenyszabályzat értelmében egy csapat létszáma minimum 3, maximum 4 ember, horgászni maximum 6 bottal lehet. Az elhagyós végszerelék használata kötelező. A II. IWCC május 18-án, szombaton 8 óráig tart, az eredményhirdetésre 13 órakor kerül sor az abádszalóki Tisza-tó strandon.