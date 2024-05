– Jó az irány Pétervásárán! No meg a cseresznye is – írta Horváth László országgyűlési képviselő közösségi oldalán.

Pétervására szépen fejlődik Horváth László szerint

Forrás: Horváth László/Facebook

– Eged István és csapata hosszú évek óta céltudatos és kitartó munkát végez Péterkén. Ennek, valamint a kormány által biztosított pályázati lehetőségeknek is köszönhetően rég várt, látványos és a városhoz méltó fejlesztések valósulhattak meg. Az elért eredményeket megbecsüljük és értékeljük, jól tudjuk, honnan indultunk, s merre tartunk. No meg azt is, hogy a péterkei piacon kedves a kiszolgálás és finom a cseresznye – emelte ki.