Lőrinciben rendkívüli ülésre hívta össze a képviselő-testületet Vig Zoltán polgármester. Az egyik legfontosabb napirendi pont a mátravidéki erőműi háziorvos távozását követő helyzet megoldása volt. Az ottani gyógyító ugyanis az elmúlt év végén kérelmezte, hogy május 31-ével bontsák fel a szerződését. A körzet alapellátását ezt követően a praxis betöltéséig az önkormányzat látja el, a város vezetése pedig úgy határozott, hogy a helyettesítéssel bízzák meg a település központjában rendelő dr. Kovács Mária háziorvost és asszisztensét. Ez heti hét és fél órát jelent, s az idén 4,2 milliós pluszkiadással jár, továbbá a közüzemi kötelezettségek kifizetésével, amit azonban eddig is az önkormányzat finanszírozott. Felmerült, hogy a háziorvos a helyettesítést is eddigi helyén, a Szabadság téren látja el, ám mivel ez az erőműi lakosok számára viszonylag nagy távolság, dr. Pető Ernő jegyző kérésünkre úgy nyilatkozott: a szerződéskötés során igyekeznek úgy megegyezni, hogy a doktornő időszakosan az érintett városrészben is fogadja a betegeket.

Ugyancsak terítékre került a település idei tavaszi virágosítása. Erre a feladatra a polgármester 8,7 millió forint keretösszeget indítványozott, amit a testület többsége el is fogadott.

Szó volt arról is, hogy az egyik vállalkozás a visszaváltási díjas termékek visszavételére automatát telepítene. Ehhez az önkormányzat ingyenes területet biztosított.