Különleges pillanatnak lehettek tanúi néhányan Kiskörén. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán osztotta meg azt, hogy a Croisi Europe francia hajózási cég Tokajba tartó Victor Hugo nevű hajója – mely egyébként számos túra során járja Európát az 1976-ban alapított Croisi Europe Cruises égisze alatt – kedden délelőtt zsilipelt át Kiskörén. A 82 méter hosszú, 9,5 méter széles, 90 turistát befogadó, impozáns szállodahajó évek óta visszatérő vendég a Tiszán.

Luxushajó haladt át Kiskörénél

Forrás: Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság - Kötivizig/Facebook

A Victor Hugo bár a Tiszán nagynak számít, a Croisi Europe flotta egyik kisebb tagja, ami azért előnyös, mert sekélyebb vizeken is könnyen hajózik. 2000-ben épült, majd 2019-ben egy felújításon is átesett. A két utasfedélzetén negyvenöt kabin található. Egyébként jelenleg negyvenöt hajóval rendelkezik Európa legnagyobb folyami hajótársasága. Többek között Olaszország, Franciaország, Portugália, Németország, Belgium, Spanyolország, Ausztria, illetve néha Magyarország folyó menti városaihoz kínálnak utakat, ahol aztán helyi programokat is szerveznek.