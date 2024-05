A gyöngyösi háziorvos és természetgyógyász dr. Mangó Gabriella facebook bejegyzésében arról számol be, hogy az évszakváltások a betegek panaszain is nyomon követhetőek voltak. Az utóbbi időben viszont a tünetek változatosak és sokkal többen fordulnak meg rendelőiben. Néhány jó tanácsot is megosztott, egészségünk megőrzése érdekében.

Pár éve még észre lehetett venni a rendelőben, anélkül, hogy kinéztünk volna az ablakon, az évszakváltást. Ősszel-télen-tavasszal légúti betegségek, ősszel-tavasszal gyomor, nyelőcsőfájdalmak, pszichés panaszok, nyáron hasmenés, csípés, bőrtünetek, ősszel-télen vérnyomásingadozások, asthmás megbetegedések, és ősszel-télen magas-agasabb beteglétszámok. Ez mostanára eltűnt. Annyi beteg van, mindenféle változatos tünettel mint az influenza, covid által okozott járványok idején. Tegnap az egyik rendelőben 71 beteget, a másikban 42-őt láttunk el. A szezonalitás megszűnt.