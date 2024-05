Egy korábbi, portálunknak adott interjúban arról beszélt, ezek a díjak a rendszerváltoztatás lendülete révén keletkeztek.

– Akkor még kevés díj volt, ma már díjeső hull a társadalomra. Felismertük, hogy a demokráciában nemcsak hivatalos elismerések léteznek, miként ez a kommunizmusban volt: akkor csak titkos díjakat alapítottak polgárok. A legrangosabb természetesen a Balassi-kard, amely a nemzetközi mezőnyben is bent van a legrangosabb öt között. Ezek a díjak ma is fontos szerepet töltenek be: hatnak a túlzott belterjesség ellen. Érzékeltetik, hogy lehetséges a művészeti életben is a kellő szuverenitás – fogalmazott korábban Molnár Pál.