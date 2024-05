A háromnapos program pénteken a Kovács Pince jóvoltából borkóstolással kezdődött. Szombat délelőtt a vendégek fakultatív buszos kirándulásra indulhattak a Kékestetőre, ahonnan gyalogtúrán tehették meg Markazig a 9 kilométeres utat. A délutáni borkóstolón 12 tételes kínálat várta a borok szerelmeseit. Közben a borászokat sorra kérdeztük eredményeikről, jövőbeni terveikről, álmaikról, hitvallásukról.

Gál Tibor arról beszélt, hogy a birtokuk életében a legnagyobb eredmény talán az, hogy 30 éves elmúlt a pincészet.

– Létező, előremutató a borászatunk. Értékes termőterületeken gazdálkodunk az egri borvidéken, építjük az új borászatunkat. Nekem ez a létezés sokkal fontosabb, mint az, hogy milyen díjakat kapunk éppen aktuálisan a borainkra. Jók a visszajelzések, elfogynak a boraink. Ez egy ilyen kifejezetten nehéz világban, amelyben most élünk, rendkívül örömteli. Tudunk fejleszteni, előre menni, és hinni a továbbiakban. Igazából ez az ars poeticám is: megtartva meghaladni. Arra törekszünk, hogy mindazt az értéket, amit az édesapám létrehozott, ne csak megtartsuk, de még értékesebb birtokot hozzunk létre. Eleinte a borászatunk csak egy vállalkozás volt, de már elindultunk egy dinasztikus úton, remélhetőleg a gyermekeim is fantáziát látnak majd benne. Addig apró lépésenként fejlesztjük a borokat.

Az Egri Bikavér és az Egri Csillag kifejezetten fontos szerepet tölt be az életünkben. Én konzervatív gondolkodású ember vagyok, aki abban hisz, hogy a tradíciókat kell úgy ápolnunk, hogy azt kortárs módon fogalmazzuk meg. A mai borainknak tehát épülni kell az őseink szőlőfajtáira, dűlőire, pincerendszereire, de a bornak végül a mai világban kell érvényesülni Olyan illatokat, ízeket kell bemutatnia, amiket a mai generáció szívesen fogyaszt. A közízléshez való folytonos aktualizálástól válik folytathatóvá a tevékenységünk. Fontos viszont, hogy közben megtartsuk az eredeti mondandónkat. Egyfajta értékmentők vagyunk, nemcsak a borkészítésben, de például régi épületek borászattá alakításában is. Ezzel Eger történeti múltjához szeretnénk kapcsolódni – foglalta össze Gál Tibor.

Bukolyi Marcell elmondta, hogy ő a jelenre büszke, ahová az elmúlt évek során eljutottak..

– Azt gondolom, az az út, amin most járunk, az nagyon jó. A jövőben sem térünk át másikra. Semmilyen alapvető változtatást nem szeretnék. Az eredeti koncepció, amely szerint kialakítottuk a borászatot, az a megítélésem szerint helyes, épp ezért vagyok a jelennel is elégedett, és bizakodva tekintek a jövőbe. E koncepció alapja az, hogy a kiemelkedő adottságú termőhelyünk az egri borvidék szívében, a Nagy-Eged hegy lábánál található. Ezt a termőhelyet egyrészt ajándékként élem meg, hogy itt dolgozhatok, másrészt pedig kötelességnek tartom, hogy a lehető legjobb borokat készítsük innen. Az út, amin elindultunk, az a környezetileg fenntartható gazdálkodási mód, az organikus ökológiai gazdálkodás. Úgy gondolom, hosszú távon az egyetlen fenntartható módszer. A borok stílusát tekintve pedig tiszta, egészséges, organikus, érett szőlőből elkészített gazdag beltartalmú, gyümölcsös, termelői karaktert tükröző borok elkészítése a célunk – foglalta össze Bukolyi Marcell.

Sagmeister Ernő arra büszke, hogy az elmúlt három évben Szerbiában kétszer is megválasztották a legjobb kisborászatnak a pincészetét, egyszer pedig második lett.

– Nagy eredmény, hogy magyarként szerb közegben ismernek el. Nekem ez jó érzés. Az ars poeticám az, hogy a saját, hegyi fajtáinkkal dolgozzak, és azokból készítsek bort. Fontos, hogy ezek a borok minél természetesebbek legyenek, ne pedig borászati technológiai beavatkozás eredményei. A jövőben a meglévő szőlőm mellé még egy keveset telepítek, onnan viszont a minőséget szeretném évről-évre emelni. Ez a legfontosabb célom – emelte ki Sagmeister Ernő.

Major Levente azzal kezdte, hogy olyan bort szeretnének készteni, ami jólesik a fogyasztójának.

– Mi nem azért borászkodunk, mert szeretnénk egy nagyipari üzemet, amiből nagyon sok pénzt keresünk. Nyilván, az fontos, hogy gazdaságos legyen, amit csinálunk, de nem a pénz a fő cél. A borászaton belül is egy más irányzatot képviselünk, natúr borászatot folytatunk. Ez azt jelenti, hogy nem használunk adalékanyagokat sem. Bioművelést alkalmazunk a szőlőkben is. Így próbálunk meg olyan borokat készíteni, amelyek több év után is borként értékelhető élvezeti termékek maradnak. Úgy tapasztaljuk, ez eddig sikerült. Most is javarészt 6 éves fehérborokat hoztunk, és elég nagy sikere van. Amire még büszkék vagyunk: az értékesítésben az exportarányunk kiemelkedő. Magyarországra csak minimális mértékben szállítunk, Budapesten van egy-két ilyen hely. A többi mind külföldre megy, főleg Kanadába, az Egyesült Államokba, Észak-Európába – sorolta Major Levente.

A résztvevőket délután során kerekasztal-beszélgetésre is várták, amelyet Kézdy Dániel, borszakértő és a hazai bor nagykövete, a New Mátra egyik ötletgazdája vezetett, és amely közben a hallgatóság Major Levente 2019-es Nihil Olaszrizlingjét, Bukolyi Marcell 2021-es Köves Egri Csillag Nagy-Eged borát, Gál Tibor 2022-es Kadarkáját, vagy Sagmeister Ernő 2019-es Kew Kadarkáját kortyolgathatták. Az esti programban az Ismerős Arcok markazi koncertje, valamint diszkó szerepelt.

Vasárnap délelőtt vízi programok várják a borpiknik résztvevőit: lehetőségük lesz SUP-deszkák és kajakok kipróbálására a Markazi-tavon a Mátrai Erőmű Vízibázisáról indulva.