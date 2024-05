– Polgármesternek lenni nem kiváltság, hanem „lelkiismeretes munka a lakosság érdekében!” Így szól Nagy Sándor, Recsk polgármesterének hitvallása – hívta fel a figyelmet Csuhány Bence a Fidesz-KDNP listavezetője Heves vármegyében. Mint bejegyzésben írta, Nagy Sándor már a 3. ciklusára készül, s az elért eredményei azt mutatják, Recsk számíthat rá, a fejlődés nem áll meg.

– Az önkormányzat gondos gazdálkodásának köszönhetően a nagyközség vagyongyarapodása az eltelt tíz év alatt elérte a másfél milliárd forintot. Erősödött a közbiztonság, szebbé és energiatakarékosabbá váltak a középületek, utak újultak meg, piaccsarnok és bölcsőde létesült, korszerű orvosi eszközöket és falubuszt szereztek be és bővült a szennyvízhálózat hossza is. Nagy Sándor neve a garancia arra, hogy Recsk lendületben maradjon! Már előkészítés alatt állak az újabb nyertes pályázatok: jelenleg is zajlik a Bányász Művelődési Ház korszerűsítése, megújul a Kőbányai út és sétakört, valamint pihenőparkot alakítanak ki a Búzásvölgyi tónál – emelte ki.