Egerben járt országjáró körútja részeként Navracsics Tibor, Magyarország területfejlesztési minisztere. A vármegyeházán egyeztetett Ignácz Balázs főispánnal, és a vármegye fejlesztésében érintett szereplőkkel, ezt követően pedig sajtótájékoztatót tartott. Mint mondta, célja az volt, hogy tervek készüljenek a vármegye és Észak-Magyarország számára. Kiemelte, a megye megosztott gazdasági fejlettség szempontjából, hiszen az északi és a déli régió között húzódik egy törésvonal. Ugyanakkor a Dunántúl hagyományosan jó eredményei mellett a KSH adatok szerint megyénk is egyre jobban teljesít.

– Eger és Hatvan is egyre javuló mutatókkal büszkélkedhet gazdaság és ipar terén. A vármegye déli részének jó néhány kistelepülése vesz részt a kormány Felzárkózó települések programjában. A fejlesztésekben, a források hatékony felhasználásában óriási szerepe van a közigazgatásnak. A professzionális, jól felkészült közigazgatás versenyképességi tényező lehet – hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy Heves vármegye összetett képet mutat a turisztika terén is: Eger és környéke az egyik leglátogatottabb. Beszélt a visontai erőmű zöld átmenetéről, melyhez plusz uniós források szolgálnak segítségül. A szakmai szervezetekkel és a vármegyei önkormányzattal egyeztetve, együttműködésben hajtják végre a programokat, melyek munkaerő átképzéstől kezdve, vállalkozások támogatásán keresztül az iparszerkezet átalakításáig zajlanak.

– Emellett a már folyamatban lévő uniós programok megvalósulása is tart, a TOP Plusz és a GINOP, EFOP programok is segítséget nyújtanak a térségnek, hogy az elmúlt években már gyorsuló felzárkózási ütem után a régió a jövőben is tartósan gyorsabban tudjon felzárkózni az uniós átlaghoz. Mindehhez a versenyképes közigazgatásra és önkormányzatokra is szükség van, hogy a pályázatokat menedzselni tudják, megfelelő és felkészült szakemberek tudják segíteni a pályázók, a vállalkozók, a projekteket végrehajtók munkáját. A konzultáció azt a célt szolgálta, hogy ha hiányosság adódik, akkor tudjunk segíteni a heves vármegyeieknek – fogalmazott a miniszter.