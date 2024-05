Egy-egy megbetegedés sokszor a legrosszabbkor találja meg az embert. Persze, betegnek lenni sosem jó, de olyankor kifejezetten idegesítő lehet akár egy megfázás is, mikor előre be vannak tervezve a napok és sok a program. Mi mást lehet ilyenkor tenni, mint megpróbálni minél többet pihenni, rengeteg vitamint szedni és minél pozitívabban állni a helyzethez. Sajnos ez az, ami nekem valahogy nem megy. Ha megbetegszem, mindig rettentő szomorú leszek és nehezen lendülök túl a rossz kedvemen, ami azonban nem igazán segít a gyors gyógyulásban.

Nyilvánvaló, hogy egy megfázás nem a világ vége, de még az is csúnyán bele tud kontárkodni a mindennapok ritmusába. Nem tudunk megfelelően koncentrálni, ezért nem tudunk haladni a napi dolgainkkal, és sokkal könnyebben el is fáradunk. Ilyenkor a legjobb megoldásom a vitaminozás és a sok kamillatea-ivás, számomra ezeknél nincs hatékonyabb megoldás. Viszont a pozitív hozzáállás is nagyon sokat segít, legalábbis mindig azt mondják nekem, hogy ne forduljak magamba, mert attól csak rosszabb lesz. És ez tényleg így van.

A pozitív hozzáállás sokszor csodákra képes, jókedvűen pedig gyorsabban telnek el a napok is. Nem azt kell folyton nézni, hogy mit nem tudunk megcsinálni és mihez vagyunk gyengék, hanem arra kell koncentrálni, hogy mennyivel jobban vagyunk az előző naphoz képest. Meg kell találni azokat a kis pontokat, amikbe érdemes kapaszkodni, hogy ki tudjunk mászni a gödörből. Ez nekem sokszor nehezemre esik, mert hajlamos vagyok a legkisebb problémát is túlreagálni, ezért ilyenkor igyekszem jobban odafigyelni a gondolataimra, hogy ne kalandozzak el a legrosszabb kimenetelek irányába.

Ez néha sok erőt vesz igénybe, de ez is egy fejlődési folyamat. Nem vagyok egy örök optimista típus, inkább realistának mondanám magam, nem szeretem magam beleélni a jó dolgokba, mert onnan nagyot lehet koppanni, amit nehezen viselek. Ezért viselem nehezen a betegséget is, mert egy teljesen jó állapotból esek egy kevésbé jóba és ez elszomorít. Nem lehet csak másokra hallgatni, az önmagában nem elég, ha végighallgatok egy jó tanácsot. Magamban kell elkezdeni azt feldolgozni és elfogadni ahhoz, hogy segíteni tudjak saját magamon és ki tudjak mászni a gödörből.