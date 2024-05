Kövér László arról beszélt, hogy mi történik Európában, hogy miért tartja fontosnak az EP választást és a szavazást a megyei listás képviselőkről. Azt mondta, ismeri a jelenlegi polgármestert és kívülről jól látta „Eger vergődését”.

– Van-e még ennek a városnak 5 elvesztegetni való éve? Választásnak még akkora tétje nem volt, mint a mostaninak – már csak azért sem, mert két választás lesz egyszerre – nyomatékosította, majd rátért a kormánypártok eredményeire: mint mondta, céljuk volt emelkedő pályára állítani és azon is tartani az országot.

– Bizonyos politikai erők próbáltak a küllők köze botot dugni, de ez felértékeli az eredményünk nagyságát. 2010-22 között volt egy arany évtized, melyre az I. Világháború óta nem volt példa, habár az első két év a pénzügyi stabilizálásról szólt. Egymillió új munkahely jött létre, rekordokat dönt a foglalkoztatottság, a közmunka programmal olyan embereket sikerült bevezetni a munkaerőpiacra, akik régóta nem dolgoztak. Ennek a közbiztonság helyreállításában is komoly jelentősége volt, a tartós munkanélküliség mentálisan leépítő állapotából rengeteg ember kizökkent. Családpolitika-modellünk példaértékű, nemzetpolitikánk erős, s a keleti külpolitikai nyitással megpróbálunk az Euro-atlanti integrációs folyamat után régi és új barátokat találni, hogy ne csak egy lábon álljon a gazdaság. Kína is rácsodálkozott, hogy ennyire kicsi ország képes szuverén politikát folytatni az EU-ban – mondta Kövér László. Kitért arra is, hogy a nyugdíjak vásárlóértékének megtartását ígérték, de úgy látja, az inflációkövető emelések, a 13. havi nyugdíj és a rezsicsökkentés 20 százalékos vásárlóérték növekedést hozott.