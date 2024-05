A turisztikai erőforrások című kurzuson az egri egyetem hallgatóinak számára egy idegenforgalmilag frekventált, de viszonylag kis népességszámú település turisztikai erőforrásainak komplex elemzése a feladat. A projektmunka egyik részfeladata, hogy közösségi médiafelületekre szánt videóanyagok segítségével olyan tartalmakat gyártsanak, melyek képesek lehetnek kiemelkedő megtekintésszámot elérni, ezzel népszerűsítve a választott célterület turisztikai erőforrásait és értékeit. A cél, hogy a megtekintő azt érezze, hogy az adott helyszínt fel akarja keresni.

A projektmunka során a hallgatók nemcsak a turisztikai erőforrásokat elemezték, de profi videókészítési és szerkesztési tudásukat is megcsillogtatták. Dr. Gyurkó Ádám, a kurzus oktatója is elismerően nyilatkozott a hallgatók munkájáról:

- Nagy Csaba és Varga Bálint István kiválóan teljesítették ezt a részfeladatot. A videójuk igényes, informatív és szakmailag is jó megítélésű. Továbbá biztos vagyok benne, hogy sokakat inspirál majd Cserépfalu meglátogatására - fogalmazott.