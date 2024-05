Hatalmas archív anyaggal rendelkezik a Hatvan TV, ugyanis 1998 óta – ha a nyúlós szalag, a mágnesesség, szervertúlmelegedés vagy más technikai malőr nem tette tönkre – minden felvételük megvan. Minden, ami az elmúlt 26 évben a városban történt, és ahol a televízió munkatársai jelen voltak. Visszapillantó című új műsorukban ezekből szemezgetnek. Így az is előfordulhat majd, hogy akik most a gyermekeiket nézik a farsangi adásokban, saját magukat is megláthatják hasonló szerepben húsz-egynéhány évvel ezelőttről.

A Hatvan Tv jelenlegi stábja. Vannak köztük, akik a kezdetektől a városi televízió munkatársai, így Kalmár János operatőr és Sánta M. Attila adásrendező

Forrás: Hatvani önkormányzat

– Válogatunk majd az expókból, lesznek bajzás, diszis, széchényis szerenádok, vidám ballagások, bárki visszanézheti magát, barátait, családját. Rengeteg koncertünk van, legyen szó a korabeli helyi zenekaroktól vagy éppen az ismertebb fellépőkről: a Tankcsapdáról, az Eddáról vagy Dr. Albanról. A népkerti bulik, a sörfesztiválok, a jam gardenes programok és a május elsejei főzőversenyek is mind arra várnak, hogy újra levetítsük őket. A várost érintő legfontosabb eseményeknél szintén ott voltunk: díszpolgári címek átadása, a buszpályaudvar építése, csatornázás, az év első babáinak születése – foglalta össze a tartalmat Szűcs Péter főszerkesztő. Hozzátette: – A Visszapillantó című műsor vonzereje pontosan ugyanaz, ami miatt a Hatvan TV, nekünk hatvaniaknak fontos: sokkal közelibb, személyesebb, hiszen rólunk szól, nekünk szól. Az új műsorban nagyon sok személyes pillanatot lehet majd feleleveníteni, ismerősöket vagy éppen saját magunkat viszontlátni.

Ahogy a Hatvan TV szlogenje mondja: mindenhol ott vagyunk. És az archívumuk bizonyítja: ez így volt már 1998 óta. S hogy péntekenként melyik évből szemezgetnek és milyen műsort adnak, ígéretük szerint ezekről mindig időben értesítik a nézőket

A hőskortól napjainkig: Bán Jánossal kezdődött...

A Hatvan TV idén április 27-én lett 26 éves, 1998-ban ezen a napon indult el az első adás. Bán János, az országosan ismert szerkesztő-műsorvezető irányításával akkoriban hetente hatvanperces híradóval és félórás magazinnal jelentkeztek. Kezdetleges technikával, egyszerű, analóg rendszerrel, SVHS videómagnókkal és Windovs 3.1-el dolgoztak. Később nagy munka volt leváltani az analóg rendszert digitálisra, akkoriban DVD-kre írták ki az anyagokat, ami 7-8 órába telt, s kézi vezérléssel indultak a műsorok. Később felgyorsultak a dolgok: 2006-tól hetente kétszer jelentkezett a TV, a stáb a Madách utcába költözött, majd 2010-tól teljes átalakítást hajtottak végre: Jagodics Milán bevezette a napi híradót. Ez hatalmas változás, egy 20 ezer fős városban minden nap legalább három friss hírt leadni nagy kihívás volt. Egészen más munkamódszerre és berendezkedésre volt szükség. Mindezt sikerült teljesíteni, azóta is ez a rendszer határozza meg a Hatvan TV mindennapjait.

A televíziónál három nagyobb arculatváltás történt. 2011-ben új stúdiót alakítottak ki, amelyben már helyet kapott egy súgógép is, emellett a világítást is lecserélték. Új főcímet szerkesztettek, majd virtuális háttérrel kezdte dolgozni, ez volt a greenbox technológia. A nagy, zöld függöny lehetővé tette, hogy utólag lássák el háttérképpel a felvett beszélgetéseket. Két évvel később, 2013-ban pedig a statikus hátteret egy virtuális háttér váltotta, mozgó stáblistával és modern feliratokkal.

A Hatvan TV jelenlegi arculata 2017 óta működik: szakította a virtuális háttérrel, épített stúdiót használnak, és a napi híradó mellett sokkal nagyobb teret kapnak a magazinműsoraik is. Állatbarát, Egyház, Élesztő!, Hatvanikum, Mesepercek, Kommentár, Paletta és a Riporter című műsoraik jelenleg is futnak. Igyekeznek a lehető legtöbb rendezvényen ott lenni. A születésnap alkalmából indították Vissapillantó című, a bevezetőben említett műsorukat.

A közösségi médiát is folyamatosan használják. Facebook, Instagram és TikTok oldalukra külön videókat gyártanak. Hogy milyen sok anyagot készítenek, jelzi, hogy immár tízezer videójuk érhető el Youtube csatornájukon.