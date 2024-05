Soltész Miklós az MTI csütörtöki tájékoztatása szerint kiemelte: az egyházak jelenlétére egyre nagyobb az igény a gondoskodáspolitika, a köznevelés, az oktatás, az egészségügy és a karitatív szolgálat területén is.

Hozzátette: az elmúlt években, a migráció felerősödése és az ukrajnai háború kitörése óta különösen felértékelődött az egyházak karitatív szerepvállalása.

Hangsúlyozta: különösen fontos, hogy az egyházak a háború fenyegetettségében élő világban felemelik a szavukat és tesznek a békéért és azért hogy "normális irányba" tereljék a világot.

A kiadványról szólva azt mondta: hatalmas összefogás eredményeként megvalósult munkát mutat be: összefoglalja az elmúlt időszak egyházi beruházásait, bemutatja az egyházak segítő munkáját a Kárpát-medencében és - a Hungary Helps Programon keresztül - szerte a világban, valamint társadalmi szerepvállalásukat.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: az egyházak a kormány kulcsfontosságú partnerei abban, hogy a kabinet elérje stratégiai célját, mely szerint 2030-ra Magyarország váljék az Európai Unió öt legélhetőbb országának egyikévé.

Kitért arra: a támogatások, melyeknek formális kedvezményezettjei az egyházak, voltaképpen azokat a településeket fejlesztik, ahol egy-egy program megvalósul. Példaként említette, hogy egy templomfelújítás nem csupán a templomba járóknak okoz örömet, hanem az adott település kulturális örökségét is segít megőrizni. Egy templom megújítása - folytatta -, a turizmust is fellendíti, így akár a térség versenyképességét is növelheti - mondta.

Az egyházak emellett közfeladatokat látnak el, óvodákat, iskolákat, gondoskodáspolitikai intézményeket működtetnek, ahol nem csupán vallásos embereket gondoznak, nevelnek, így ezeknek az egyházi intézményeknek a kormányzati támogatása az adott településen élő minden ember életminőségét javítja.

Ahhoz azonban, hogy ezek a források valóban elérjék céljukat, szükség van a települési önkormányzatokra is. Ezért is kulcsfontosságú, hogy június 9-én minél több olyan polgármestert és önkormányzati képviselőt válasszanak a magyar emberek, akik a kormány partnerei a helyi életminőség-javító intézkedésekben az egyházakon keresztül.