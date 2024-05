– Stabilan 20-30 háziorvos kolléga csatlakozott eddig a konzultációkhoz és nagy öröm számunkra, hogy tartósan és rendszeresen eljárnak az alkalmainkra, sikernek könyvelik el az együttműködést és ők maguk is igyekeznek egyre jobbá tenni azt – tette hozzá. – Évekkel ezelőtt elindult törekvésre segített rá ez a projekt, mert végcélunk az, hogy kardiológusok és háziorvosok a régió betegeit a megfelelő kompetencia szinten, de egységes szakmai gondolatmenet mentén együtt lássák el. Hogy ez mit is jelent a hétköznapokban? A 12 elvezetéses EKG-t, 24 órás holter EKG elvégezheti a háziorvos a rendelőjében, a betegnek nem kell utaznia, gyorsan kap vizsgálatot. A háziorvos pedig egy biztonságos, könnyen használható infós rendszeren keresztül juttatja el az adatokat a kardiológus szakorvosokhoz, akik rálátnak, bele tudnak folyni a kiértékelésébe, kommunikálni is tudnak. Mindez nem helyettesíti az akut betegellátást, ez inkább a beteggondozásról szól. Magyarul nem kell szakrendelőbe menni egy EKG-ért – fejtette ki dr. Szilágyi Attila. – A folyamat oda-vissza működik, hiszen mi is megkérhetjük a háziorvosokat, hogy a hazaengedett beteget monitorozzák, távlelet születhet. Mindez a betegnek is jó, kórháznak is, és tervezhető, ütemezni tudjuk. Betegek nagyon jól járnak, lakóhelyükön elvégzett vizsgálatok után ugyanolyan teljes értékű leletet kapnak, mintha bejöttek volna a szakrendelőbe.

Négy háziorvos már csatlakozott a rendszerhez, kettő csatlakozása folyamatban van, ez pedig olyan, mintha a kardiológiai ambulancia kapacitása ennyivel növekedett volna, világított rá Szilágyi doktor. Kérdésünkre, hogy bírják-e a leletezést szakorvos kollégái, annyit mondott:

– Bárcsak ott járnánk, hogy megfulladunk a rengeteg leletigénytől! Nekünk fontos, hogy ezek tervezhető módon beérkeznek, előjegyzés egymás között, rendezett módon fel tudják dolgozni. Akkor lenne tarthatatlan, ha NetConsult nem lenne hozzátéve, mert akkor a ad hoc módon kellene találni rá kollégát, de a rendszerezetten érkező információ kiküszöböli a szervezetlenséget, a káoszt. A legjobb hír: eszközök ott vannak a háziorvosoknál, több pályázat volt rá, hogy beszerezzék a háziorvosok. A vármegyei kórház kardiológiája abban úttörő, hogy itt már a rendszer fogadó fele is működik. Nem túlzás azt állítani, hogy ha Eger jó példát mutat, be tudja mutatni, hogy előremutató az ellátásban, akkor ebből országos szintű hálózata lehet - mutatott rá.

Mindennek van további hozadéka is: a napi szintű betegellátást, beteggondozást egy szinttel feljebb viszi. anonimizált adatokat kapnak a magyar populációról, kutatási anyagot is kapnak ezáltal, amely egészségpolitikai kérdések megválaszolásában segíthet. Indirekt hozadéka pedig, hogy közelebb hozza a kardiológus alapellátó kollégákat és a háziorvosokat: olajozott kommunikációs csatornákat hoz létre.

Miben segít az okoskardiológia?

Fontos segítséget nyújt a sztrók megelőzésében, hiszen már a háziorvosi rendelőben kiderülhet egy pitvarfibriliáció, ami akkor is megnöveli sztrók kialakulásának veszélyét, ha a beteg nem érzi, de az EKG-n látszik. Ilyenkor elindulhat a vérhígító kezelés, amely elengedhetetlen a sztrók megelőzésében. A betegek számára megnyugtató, hogy a háziorvos egy 24 órás EKG felhelyezésével azonnal tud reagálni például a szívdobogásérzésre. A háziorvosokat az motiválja, hogy a betegeik érezzék, a legmodernebb ellátást kapják.