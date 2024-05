– Az Élhetőbb Községünkért Egyesület megalakulása, és a mikulásnapunk sikere után jött az ötlet, hogy kellene még hasonló rendezvényeket tartani. Egy közművelődési szakember hívta fel a figyelmet arra, hogy több településen is látott már jó példákat az újszülöttek köszöntésére, ilyen például az újszülöttek fája – mesélte Kiss Gyula, a demjéni egyesület tagja a május 19-i, részben gyermeknapi rendezvényük előzményeiről.

Kettes fogatok álltak helyt az akadálypályán

Forrás: Beküldött fotó

– Tovább gondolva arra jutottunk, hogy nem csak a most született gyerekeket, de az összes családot fel lehetne tüntetni egy helyen, amely emlék marad az utókornak – erősítve ezzel az összetartozás érzését Demjénben. A gyermeknap közeli heteket céloztuk meg a családok és gyermekek fájának felavatására, összekötve egy tematikus rendezvénnyel: ez lett a Családok és gyermekek napja. Rengeteg helyi és környékbeli ember segítségével, felajánlásaival valósult meg ez a rendezvény. Egy erdélyi mester munkája a fa, amire szinte minden helyi család felkerült. A jövőben folytatni szeretnénk a hagyományt, ha új gyermek születik, vagy beköltözik egy család, akkor újabb levélke kerül fel a fára melyet Árvai Zoltán plébános áldott meg, végleges helye a templom kertben lesz, Isten oltalma alatt. Demjén az első olyan település, melynek olyan emlékhelye van, melyen az összes család fel van tüntetve, akik hozzájárultak – részletezte Kiss Gyula, a rendezvény főszervezője.

Elmondta, hogy a Tabán Völgye Vadásztársaság ebédje mellett helyi vállalkozók és magánszemélyek, civil szervezetek, a szülői munkaközösség is hozzájárultak anyagilag, valamint munkájával a naphoz, melyen a gyerekek kedvence, a lovasbemutató mellett számos műsorral sikerült gazdagítani a programot. Kiemelte, hogy környező településeken élő barátai is hozzájárultak a szervezéshez tevőlegesen és anyagilag is: mindez hozzájárult, hogy teljesen ingyenes volt a rendezvény.