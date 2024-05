Szombaton ünnepélyesen adták át a forgalomnak Heves-Alatkán a 3207-es jelű Kál - Heves összekötő út mintegy 4 kilométeres szakaszát, amely a Magyar Falu Program révén, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában újult meg. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő ünnepi beszédében elmondta, hogy öröm az új úton végigmenni.

Sveiczer Sándor (balról), Szabó Zsolt, Szabó Zoltán és Lányi József avattak

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

– Azt hiszem, ez az alatkaiaknak a legfontosabb. Azt is fontos tudni, hogy az útszakasz a magyar kormány segítségével, a Heves vármegyei Közút saját kivitelezésében készült el. Általában nem szokott ilyen gyorsan megvalósulni egy-egy fejlesztés, de most a Jóisten velünk volt. Már épp ideje is, hiszen majdnem hatvan éve, 1965-ben volt utoljára rendbe téve ez az út. Bízunk benne, hogy nemsokára Kálig tudjuk folytatni a munkát. Amikor egy új útszakasz elkészül, akkor mindenki úgy érzi, hogy ő már egy Fittipaldi, hatalmas sebességgel száguldhat rajta. Bízunk benne, ez nem következik be. Szeretném elmondani, hogy építjük a Tarnaörs és Visznek közötti elmaradt szakaszt, Tarnabodon belterületi részt, továbbá a Tarnaszentmiklós és Pély közötti utat is – sorolta Szabó Zsolt.

Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves vármegyei igazgatója emlékeztetett rá, hogy az út kora és állapota maximálisan indokolta a beavatkozást.

– A közel 60 évvel ezelőtti építés óta csak egy bitumenes felületi kezelést, egy úgynevezett felületi bevonatot kapott ez az útszakasz. Az építkezés során 4800 tonna aszfaltot és 1800 tonna padkaanyagot dolgoztak be a munkatársaink. A fedezetet a magyar kormány biztosította a részünkre 300 millió forint értékben. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek – összegezte Szabó Zoltán.

Sveiczer Sándor, Heves polgármestere arról beszélt, hogy a felújított út leginkább az alatkai lakosoknak fontos.

– Naponta használják ezt az utat munkába menet, a gyermekeket iskolába szállítva. Most már szinte autópálya minőségű lett. A felújítás azt üzeni, hogy az Alatkán élők fontosak számunkra és a magyar kormány számára is. Már kérdezték tőlem, más utcák mikor lesznek készen, de apró lépésekkel tudunk fejlődni. Tele vagyunk tervekkel, hogy csak a kerékpárutat, vagy éppen a szennyvízhálózatot említsem. Az elkövetkező időszakra is sok minden van a tarsolyunkban mind Heves, mind Alatka vonatkozásában – fogalmazott Sveiczer Sándor.

Az avatószalag átvágásával Szabó Zsolt, Szabó Zoltán, Sveiczer Sándor és Lányi József helyi képviselő ünnepélyesen forgalomba helyezték a felújított útszakaszt.