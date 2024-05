Majálist szervezett Átányban a helyi hagyományőrző egyesület. A rendezvényen az országgyűlési képviselő is részt vett, dr. Pajtók Gábor fotókat is megosztott erről a közösségi oldalán.

– Főzőversennyel, helyi művészek kiállításával, kézműves termékekkel és persze felhőtlen hangulattal vártak idén is a helyi hagyományőrzők által szervezett majálison, Átányban – írta.

S íme a fotók: