Pál György, összellenzéki (DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd- ZÖLDEK) polgármesterjelölt és a 6-os számú választókörzet képviselő-jelöltje Balla Péter tartott közös sajtótájékoztatót pénteken délelőtt az Egészségház utca belső parkoló részében. Balla Péter kifejtette, az Egészségház utca fontos része a körzetnek.

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

– Legalább 10 éve nem volt erre érdemi felújítás. A célunk az, hogy ahogy a városban, úgy ebben a körzetben is rendet tegyünk. Teljes útburkolatfelújításra, és járda korszerűsítésre van szükség. A parkolási helyzet is megoldásra vár, hiszen a környéket erre a célra nem csak itt lakók használják. Valamilyen szabályozási rendszerrel találhatnánk erre megoldást – részletezte. Ehhez hozzátette, megválasztása esetén szorgalmazni fogja, hogy a képviselők ne parkolhassanak ingyen, használják a tömegközlekedést inkább. Azt is kifejtette, hogy a tömbbelsőben van egy kis park is, melyet közösségi térré lehetne alakítani.

Pál György hozzáfűzte, a legnagyobb gond, hogy az utóbbi öt évben nem volt gazdája a városnak, számukra viszont az a fontos, hogy Eger élhető város maradjon.