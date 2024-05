Mátraballán a napokban kapták a jó hírt, hogy az önkormányzat sikeres pályázatára 248 millió forint érkezik hamarosan a település kasszájába. Ebből új közösségi teret hoznak létre. Pádárné Gyuricza Henriett polgármester arról számolt be, hogy a közös munka gyümölcse ismét beérett. Az önkormányzat mintegy 248 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett „Élhető települések” tárgyú támogatási felhívás keretében.

A pályázati pénzből új közöségi teret alakítanak ki Mátraballán

Forrás: Pádárné Gyuricza Henriett/Facebook

-A projekt keretében új közösségi teret is létrehozunk, a – már külső felújításon átesett – Kultúrház belső felújítása, elektromos hálózat, fűtési rendszer, tálalókonyha és vizesblokkok korszerűsítése mellett, a korábban vendégházként működő ingatlan teljes – külső, belső – felújítása valósul meg. Ebben az épületben tervezzük a Dalkör, az Ifjúsági klub és Szakkörös csoportjaink elhelyezését is. A felújítás során mindkét épületünk esetében figyelembe vételre kerülnek az energiatakarékossági szempontok, a későbbi üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Az épületek teljeskörű akadálymentesítése is megvalósulhat, így a rendezvények, szolgáltatások minél szélesebb társadalmi körben elérhetővé válnak - írta közösségi oldalán.