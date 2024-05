Az andornaktályai Örökség Alkotóműhely készítette azt a matyó mintás oltárterítőt, amelyet Sulyok Tamás köztársasági elnök vitt ajándékba Ferenc pápának. A köztársasági elnök az arannyal hímzett terítőn kívül a Képes Krónika díszmásolati példányát, valamint egy, a feltámadást, újjászületést szimbolizáló hímes húsvéti tojást is vitt ajándékként a napokban tett vatikáni látogatására.

Katrics Krisztina, az Örökség Alkotóműhely vezetője a Heol.hu-nak elmondta, tizenöt éve dolgoznak azon, hogy a hagyományos magyar motívumkincset a jelenbe integrálják, ezáltal átmentsék a jövőbe. A modern ruhadarabokhoz illeszkednek az eredeti magyar forráskincsek.

Munkájuk során speciális alkalmakkor kapnak felkéréseket a Sándor palotától is, igyekeznek megmutatni a magyar hagyományokat. Megbízható alkotónak bizonyultak, mindig teljesítik vállalásukat. Máskor is készítettek a köztársasági elnök számára hímzéseket, például az andocsi Mária szoborra is terveztek és varrtak ruhát.

A most készült oltárterítőről elárulta, ez mindössze a második ilyen típusú alkotása volt, és az első, ami katolikus temploma készült, hiszen korábban a református nagytemplom számára készített egy hímzett darabot.

– Ez egy magyar ornamentikával díszített, avítt arany fémszálas hímzésű oltárterítő, amelynek törtfehér selyem anyagához illett az arany minta. Kifejezetten matyó mintát kértek, hiszen abban szereztem jártasságot, azt dolgoztam föl, nem sérthetem meg a mintarajzolás szabályait, arányait. Komoly kutatásra is szükség volt az elkészítéséhez, hogy mi hogyan kerülhet rá. Ezért előtte ellátogattam templomokba, megkérdeztem a hímző asszonyokat, milyen szabályai vannak a kereszt elkészítésének, hogyan jelenik meg szépen, s milyen minták helyezhetőek el körülötte. A tervezés volt a hosszú idő, majd számítógép segítségével, géppel, már-már kézit idéző hatalmas öltésszámmal készült el a dús hímzés – mesélte Katrics Krisztina.

Kifejtette, a virágokat a teli matyó surcminták alapján tervezte meg, abból vette ki egyesével, és digitálisan forgatták rá a keresztre. A mintákat a programba bevinni, majd ott feldolgozni sem két perces feladat volt és még a gépi hímzés is több nap alatt készült el, kézzel kivarrni pedig akár két hónapba is beletelt volna. Hozzátette, ha valamilyen különlegességet kérnek, az Örökség Alkotóműhely ezután is legjobb tudása szerint készíti el azokat.