Sveiczer Sándor, Heves polgármestere az önkormányzati választások előtt néhány nappal összegezte az elmúlt öt év eredményeit. Mint írja, visszatekintve az elvégzett közös munkára, látható, hogy a város elindult a fejlődés útján.

– A hat évtizede várt járási tanuszoda megnyitott, Heves minden lakosát, de legfőképpen gyermekeinket szolgálja. A strand medencéi épülnek, apartmanházakat alakítottunk ki a területen és egy rendezvényházat, felújítva a Szepessy-Spitzer kastélyt. Nemrég indult a Körzeti Iskola területén található kollégiumi épület szálláshellyé fejlesztése is. Az iparűzési adóbevételeket növelve, munkahelyeket teremtve több lépés is történt. Az új Ipari Park már várja a betelepülőket, és az új szennyvíztelep is megépült, kialakulóban van a Technológiai Park – írja közösségi oldalán.

Kiemeli, a megye legnagyobb agráripari beruházása valósul meg, 6,5 milliárdos nagyüzemet létesít Hevesen a Bonafarm cégcsoport.

– Két nagyon modern üzemet is átadtunk, az egyiket az Eco-Ablak cégcsoport a régi Berva üzemcsarnokból alakította ki, a másik pedig a dél-koreai CK EM cégcsoport ragasztó üzeme. A Vicán-tó és környezete megújult formában, sétánnyal, játszóterekkel várja a hevesieket és a horgászokat egyaránt. A Bermuda Sportpark pedig birkalegelőből a fiatalok, a családok kedvenc találkozóhelyévé vált. Külön öröm, hogy már Alatkára is új úton lehet eljutni. A lakótelepi parkoló-felújítások és bővítések, az utcák felújításai is ütemezetten haladnak. Károlyi, Béla király, Szent István, Erkel Ferenc, Deák Ferenc, Alkotmány, Álmos, Tűzoltó, Arany János, József Attila, Somogyi utca, hogy csak a közelmúlt útfejlesztéseit említsem – részletezi.

Azt is leírja, hogy az intézmények korszerűsítése folyamatos. Szavai szerint az Arany János úti Óvoda, a közintézmények konyhája, a Kerekerdő Óvoda tornaszobája, a Benedek Elek Iskola, a Hevesi József Tagiskola, a Zeneiskola, a Körzeti Iskola, a Szent Gellért Katolikus Iskola korszerűsítése, megújulása mind azt jelzik, hogy mennyire fontos Heves jövője érdekében gyermekeink minőségi oktatása.