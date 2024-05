Megjegyezte, többen is nyelvvizsgáztak a tanulók közül, hiszen akik továbbtanulnak, erre is odafigyelnek, a nyelvtudás fontos. A szakmai versenyek terén is voltak sikerek, több diák kapott felmentést bizonyos vizsgarészekből. Igyekeznek erősíteni, Kovács Enikő a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen első helyezett volt pincér, vendégtéri szakember szakmában, ő a mérce, inspiráló példakép kell, hogy legyen. El lehet érni dolgokat, ezzel lehet továbblépni, fejlődni, akár egyetemben, főiskolában gondolkodni. Aki szakmát választ, tudja azt is, mi akar lenni, kipróbál sok mindent, megtalálja azt az irányt, ami nem csak a munka világában, hanem a továbbtanulásban is segít neki eligazodni.

Az egyik 13. évfolyamos diák, Herczeg Péter elmondta, osztályával több évet töltöttek együtt, összetartóak voltak, nehéz a búcsú, de eljött ez is.

- Az érettségire viszonylag alaposan felkészültem, remélem, minél jobb eredményt sikerül elérni. A legfontosabb a változások miatt a magyar érettségi lesz, főleg az irodalom, de a történelem is, illetve emelt szintű angol vizsgát teszek – mondta Herczeg Péter, aki társaival sokat versenyzett, angolból két megmérettetésen is első helyet szereztek, emiatt kapott jutalmat a ballagáson. Elárulta, gazdasági irányban szeretne továbbtanulni, jól megy neki a matematika, ez az ami érdekli, s olyan szakmát szeretne, ami fontos lehet hosszú távon az embereknek.

Kovács Enikő – aki végig kitűnő, illetve jeles eredményei miatt kapott jutalmat - öt évet töltött a Sárváriban, hármat a szakképzésben, kettőt az érettségire felkészítő osztályban. Ők is összetartóak voltak, barátságok alakultak ki közöttük.

- Jövő héten kezdődik az érettségi, bizakodom a legjobbakban. A matekot várom leginkább, ez áll a legközelebb hozzám, jó eredményre számítok, és az idegen nyelvre is készülök. Szeretnék továbbtanulni, én is gazdálkodási irányba szeretnék elmozdulni. Gondolkoztam a vendéglátáson is, de ez most közelebb áll a szívemhez, kipróbálom. Ha nem úgy sikerül, vagy nem tetszene, akkor a vendéglátás még mindig ott lesz - magyarázta.