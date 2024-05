Egercsehi, Eger Méltán keltett nagy feltűnést akkoriban az a büntetőeljárás, amelyben a Mátraaljai Szénbányák Egercsehi Bányaüzemének pártbizottsági titkára, M. M., továbbá vezető beosztású társai, Cs. I. és N. L. igazgatók, valamint egy fuvarozó, S. L. ellen üzérkedés és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás.

Szénnel üzérkedtek Egercsehiben (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Abban az időben a tüzelő beszerzése bizony gondot okozott a lakosság számára. A nyomozás megállapította, hogy M. M. és S. L. az előző két évben – kihasználva a hiányt – a diszpozíciós szenet 251 esetben fiktív nevekre kiíratták a bélapátfalvi Tüzép-telepen, s az összesen több mint 11 ezer mázsa tüzelőt 926 ezer 600 forintért értékesítették (akkor ez nagyon nagy összegnek számított). Holott a tényleges ár 520 ezer forint lett volna. A 400 ezer forintnál is több jogtalan hasznot a pártbizottsági titkár megosztotta a fuvarozóval, valamint az egercsehi bányaüzem korábbi igazgatójával, Cs. I.-vel és utódjával, N. L.-lel. Ők ugyanis azzal, hogy ezt az „üzletet” hallgatólagosan engedélyezték, s utasításaikkal megkönnyítették a szén elszállítását, segítségére voltak a bűncselekmény-sorozat kiötlőjének. Cs. 80 ezer, N. pedig 25 ezer forinttal részesült a pluszpénzből. Ezen túlmenően Cs. 70 ezer 500 forint célprémiumot fizetett ki, ám azokat a címzettek nem kapták meg, ugyanis az igazgató reprezentációs célokra s a kommunista műszakokon részt vevő munkások megvendégelésére fordította az összegeket. N. is elkövetett ilyen bűntényt.

A vizsgálat nyomán a két igazgatót más deliktum megvalósításával is vádolta az Egri Városi Ügyészség: Cs. a vállalat anyagával, a cég dolgozóival munkaidőben végeztetett javításokat abasári lakásán. Ezt sikkasztásként értékelte a vádhatóság. N. a magánfuvarozó S. L. számára tette lehetővé, hogy olcsóbban kapjon a bányaüzemtől kiselejtezett tehergépkocsit és alkatrészeket. Ezért 10 ezer forintot vett át. E tett neve pedig vesztegetés.

Az Eger Városi Bíróság dr. Erdei Ferenc büntetőtanácsa a vádlottakon túl 34 tanút és egy szakértőt hallgatott meg az ügyészi indítvány alapján. Többnapos tárgyalássorozat után 1988. június 14-én hirdetett ítéletet.

A négy vádlott ellen üzérkedés bűntette volt az elsőrendű vád. A bíróság a tanúk meghallgatása, majd a szakértő szakvéleménye alapján hozta meg a döntését. M. M. elsőrendű vádlottat bűnösnek találta, mint társtettest, üzérkedés bűntettében. Ezért őt nyolc hónap börtönbüntetéssel sújtotta, amelynek végrehajtását háromévi próbaidőre felfüggesztette. Emellett a terheltnek húszezer forint pénzmellékbüntetést kellett lerónia. A bűncselekmény-sorozatban társát, a másodrendű S. L. magánfuvarozót a bíróság ugyancsak bűnösnek mondta ki üzérkedésben, mint társtettest, emellett vesztegetés vétségében is. Vele szemben az ítélet halmazati büntetésül 250 napi tétel pénzbüntetés volt, amely 30 ezer forintnak felelt meg, hiszen naponta 120 forintot kellett megfizetnie.

A bíróság Cs. I. vádlottat, az üzem volt igazgatóját bűnösnek találta, mint bűnsegédet, üzérkedés s folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében. Ezért halmazati büntetésül 200 napi tétel pénzbüntetést kellett lerónia, naponta 300 forintjával, tehát összesen 60 ezer forintot. Megjegyzendő, hogy Cs.-vel szemben a sikkasztás miatt indult eljárást megszüntették. Az is szerepelt a döntésben, hogy ha S. L. és Cs. I. az említett összegeket nem fizetik meg, akkor 250, illetve 200 napot kell fogházban tölteniük.

– N. L., az egercsehi bányaüzem jelenlegi vezetője bűnös – hirdette ki az ítélet rendelkező részében a büntetőtanács elnöke –, mint bűnsegéd, üzérkedés, továbbá csalás és sikkasztás bűntettében. A bíróság a terhére rótta a vesztegetés bűntettének azt a fajtáját, amelyet mint állami szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója követett el kötelességszegéssel. Ezért őt főbüntetésül tíz hónap börtönbüntetéssel sújtották, aminek a végrehajtását háromévi próbaidőre felfüggesztették, s tízezer forint pénzmellékbüntetést kellett fizetnie. Továbbá tízezer forint jogtalan vagyoni előnyt az állam javára kellett lerónia. A bíróság kötelezte M. M.-t százezer, S. L.-t ötvenezer, Cs. I.-t harmincezer, N. L.-t húszezer forint elkobzás alá eső érték megfizetésére.

Az ügyész az elsőrendű vádlottal kapcsolatos döntést kivéve három nap gondolkodási időt tartott fenn. M. M. az ítéletet tudomásul vette, a védője viszont háromnapi gondolkodási időt kért, ugyanígy három nappal későbbre halasztotta a végső nyilatkozat adását S. L., Cs. I. és N. L., valamint mindhármuk védője is.