– Regisztrált ősökkel és egészségügyi szűréssel rendelkező állat vásárlása nyilván sokkal többe kerül, csakhogy ez garanciát is jelent. Egy társállat, egy családtag vagy egy munkakutya vérvonala nem huszadrangú tényező. A tenyésztő szervezetünk 120 éve regisztrálja az állatai őseit, a törzskönyv 4 generációra visszavezethető. Ismerjük a genetikai problémákat, a munkában nyújtott teljesítményüket, tulajdonságaikat és idegrendszerüket. Egyszóval nem zsákbamacskát vesz az ember. A szaporítótól vásárolt kutya lutri. Előfordulhat ritkán törzskönyves állatnál is probléma, de a tenyésztő kapcsolatban marad a gazdával, tanácsokat ad, egy társállat esetében már a törzskönyv is garancia, de etikai kódexünk szerint valamilyen tenyésztői garanciát is kell vállalni az eladott állatért. Egy szaporítónál vásárolt kutyánál ez nincs, így a pár 10 ezer forintért vásárolt állat később komoly, a vételár többszörösét jelentő állategészségügyi költségeket is hozhat a családnak, hiszen az ember a felelős a kutyákért – hangsúlyozta.