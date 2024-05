2013-ban került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Balatonban. A tíz éves jubileumot a tanév végén ünnepelték meg szentmisével és iskolai műsorral. A Tours-i Szent Márton tiszteletére szentelt római katolikus templomában Ternyák Csaba egri érsek mutatott be misét, majd bejárták az óvodát, amely néhány éve csatlakozott az intézményhez. Az iskola tornatermében köszöntők hangzottak el, majd a diákok adtak műsort.

Előbb Udzeliné Murányi Enikő polgármester mondta el, hogy büszke arra, a keresztény, nemes eszmék nemcsak a diákokra, hanem a településre is jó hatással vannak. Jó hírnevének köszönhetően pedig az intézmény mára elérte befogadó képességének maximumát.

Kiss Jánosné nyugalmazott igazgató büszke arra, hogy ma is jól működik az intézmény és a kis faluban nyolc évfolyamos általános iskolában tanítják a diákokat. Felidézte, két évtizeddel ezelőtt már a megmaradás volt a tét Balatonban, de nem vitték a gyerekeket sehová sem, hanem társultak Bekölcével és Mikófalvával, majd Borsodszentgyörggyel, hogy az gyerekek helyben maradhassanak. A társulás központja Balaton volt, ahová egyre több gyerek környékbeli tanuló érkezett. 2013 januárjában létrejött a tankerületi rendszer, ami újabb változást hozott. Az önkormányzat és a tantestület célja is az volt, a jóra, szépre fogékony gyerekek kerüljenek ki az iskolapadból, s úgy látták, erre akkor van lehetőség, ha a katolikus egyháznak adják át az iskola fenntartását. 2012-ben kérték az egyházmegyét az iskola átvételére, amelyben támogatták őket a szülők, gyerekek is. Az első tanévet egyházi iskolaként 2013-2014-ben kezdték meg, Balatonban 126, Mikófalván 11, Borsodszentgyörgyön 179 tanulóval. Tudatosan vállalták a fiatalok vallásos nevelését, hogy így álljanak helyt a felnőtt életben. Mindenkinek megköszönte a sok éves támogatást, a munkát, a segítséget.

Csuhajné Érsek Klára igazgató 2018-ban vette át az intézmény irányítását, fölelevenítette, akkor csatlakozott az intézményhez az óvoda, 2021-ben pedig Borsodszentgyörgy önálló katolikus intézménnyé vált. Mint mondta, voltak kétségeik, hogyan juttatják el a katolikus értékeket a gyerekekhez, de hittanáruk megnyugtatta őket, a Szentlélek a falak közé költözik. Az iskola mindennapjainak része lett az imádság, a szentmise, a lelkinapok, a hittantáborok és a zarándoklat. Közben szépült az intézmény, modern eszközeikre, berendezéseikre rácsodálkoznak a régi tanulók. A diáklétszám 175-re emelkedett, kinőtték az épületet, várják a bővítés megvalósulását, amelynek tervei elkészültek. Köszönetet mondott a szülői támogatásért, az okos diákokért, a kiváló pedagógusokért és ügyviteli dolgozókért, a megértő szeretetért, sikerült kiemelkedniük tíz év alatt.

Székely Dénes plébános, iskolalelkész szerint az ilyen mérföldkövek alkalmával hálát kell adni és segítséget kérni. Hálát a gondviselésnek, hogy nem szűnt meg az iskola, az egyházához vezette az embereket. Megemlítette, a szülők, diákok több mint kilencven százaléka támogatta akkoriban a fenntartóváltást, a tantestület tagjai is vállalták a változást. A balatoni a környék központi iskolájává vált, a környező településekről is járnak ide. A folytatáshoz kell az isteni kegyelem és Szent Márton közbenjárása. Csodát nem lehet tenni és várni, de csoda születhet segítségből, szorgalomból, összefogásból.

Horváth László országgyűlési képviselő a túlélésről és a megmaradásról beszélt, szerinte Balaton nem csak túlélt, az iskola megmentésével a megmaradását is biztosította, hiszen az a közösségi kultúra megőrzéséről és továbbadásáról szól. Szerinte az iskola nem versenyekre, hanem együttműködésre, a megismerésre és a megértésre készít föl. Kifejtette azt is, hogy Balaton egyik vonzereje lett az iskolája és annak szellemisége.

Ternyák Csaba egri érsek kifejtette, nem attól lesz egy iskola katolikus, hogy a falakra akasztják a feszületeket. Bár látszólag egy tárgyat helyeznek föl, ilyenkor belép a falak közé Jézus, az öröm, a siker neki köszönhető. Ezért arra biztatta a jelenlévőket, hogy engedjék be a szívükbe Jézust, hogy megújítsa és boldoggá tegye életüket. Ő nem akar elvenni semmi, hanem adni akar az élet megújításával. Az életben akkor is ott van az öröm, amikor gondokkal küzdünk, a siker, öröm ebben a meggyőződésben rejlik, mondta.

Az ünnepség az iskola diákjainak műsorával folytatódott, a gyerekek egy Tours-i Szent Mártonról adtak elő jelenetet, táncokat mutattak be, verset szavaltak, kórusban és szólóban énekeltek is, a végén pedig mindenkinek jutott a tortákból.