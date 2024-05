Szombaton muskátlit osztottak Karácsondon, tájékoztatott Földi Csaba polgármester. Mint mondta, egy héttel anyák napját követően, mintegy ajándékként, a községvezető kezdeményezésére lakcímenként 4 tő muskátlit vehettek át ingyenesen a helybeliek.

– Szeretünk itt élni, szeretjük, ha szép a környezetünk, igényes a lakóhelyünk. Szeretjük a virágokat és úgy gondolom, hogy a karácsondi emberek is elvárják tőlünk, hogy szépítsük, csinosítsuk településünket. És mi is szeretnénk a lakosoktól kérni, hogy szépítsék, díszítsék minél több virággal otthonaikat. Ehhez próbáltunk mi, az önkormányzat részéről egy jelképes segítséggel, egy kis ajándékkal hozzájárulni. Sikeres napot tudtunk magunk mögött. Valamennyi ingatlanra, lakcímre történő átvétellel terveztünk és örömmel mondhatom, hogy több mint 3500 muskátlit osztottunk ki a nap folyamán. A muskátlik átvétele gördülékenyen ment, az adminisztrációt követően át is vehették a virágokat. Az átvett virágok alapján közel 900 családnak tudta az önkormányzat az ajándékát átadni. Nagyon szépen köszönöm, hogy sokan elfogadták ajándékunkat, és együtt virágosítjuk településünket. A virágok elültetéséhez, gondozásához mindenkinek jó munkát és egészséget kívánok! Viseljék gondját az elültetett virágoknak, gyönyörködjenek benne mindannyian! Közösen a virágos Karácsondért! – fogalmazott Földi Csaba.