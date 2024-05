A városvezetés minden évben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Hatvan nyári színekbe öltözzön. Idén csaknem 41 ezer kihelyezett növény biztosítja majd a város virágosítását – írja a Hatvani Hírlap. A munkálatokat ebben az évben is személyesen felügyeli Gulyás Katalin főkertész. Mint mondta, most az egynyári növények kerülnek beültetésre, amelyek a teljes szezonban virágozni fognak.

– Körülbelül 2200 négyzetméter felületen ültetünk egynyári növényeket. Ezen kívül még más cserepes, edényes virágokat is kihelyezünk, így a virág- és a villanyoszlopokat is díszítjük. Gúlák, nagy cserepes muskátlik, továbbá begóniák kerülnek majd ezekben az edényekbe – mondta.

Gulyás Katalin azt is elmondta, hogy az aszályos nyár lehetősége idén is megvan, így ebben az évben is kiemelten kezelik a növények öntözését.

– Az új parkjaikban mindenhol csepegtetőöntöző berendezés biztosítja a virágok vízigényét. De vannak virágágyások, amiket lajtos kocsival, kútból nyert vízzel öntözünk – részletezte. Hozzátette, hogy Hatvan idén is nevezett a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre.

Az országos megmérettetésen már több rangos díjat nyert a város. 2022-ben pedig Gulyás Katalin lett az év főkertésze.

