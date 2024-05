Több új játszóteret létesített a hevesi városvezetés az elmúlt években, a legújabb a Vicán-tónál várja a családokat – írja Sveiczer Sándor polgármester közösségi oldalán.

– Szeretnénk helyben tartani a fiatal családokat, ezért igyekszünk optimális környezetet teremteni számukra is, ezért is újultak meg óvodáink, iskoláink, ezért épülnek a játszóterek, kültéri kondiparkok, s ezért szervezünk egyre több családi programot a városban. Az idei utolsó játszótér-beruházás helyszínén, Hevesen a Vicán-tónál a kisebb és a nagyobb gyermekek számára is igyekeztünk hasznos és érdekes játékokat telepíteni.

Ez a sportcsarnok, a Bermuda sportpark, az Újtelepi városrész, valamint a Bethlen, Széchenyi lakótelep melletti új gyermek-közösségi terek után, a sokadik játszótérfejlesztés a városban. A közterületeken túl az önkormányzat óvodáiban is történt korszerűsítés, új játékok telepítése. Az utóbbi években végre a gyermek számára is épültek közösségi terek, s minden évben több családi programot, gyermekfesztivált szervezünk a helyi és környékbeli családoknak – részletezte.