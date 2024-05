Gyöngyösorosziban is komoly tétje van a választásoknak, hívta fel kedden a figyelmet Csuhány Bence, a Fidesz-KDNP vármegyei listavezetője a közösségi oldalán.

– A falu jelenleg jó kezekben van, Tóth Szilveszter gondos gazdája a településnek, ahová 100 millió forint fejlesztési forrás érkezett az elmúlt ciklusban. Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott. Tavaly a belterületi utakon útpadkázás, kátyúzás, fekvőrendőr kihelyezése megtörtént, idén még két önkormányzati úton lesz felújítás és egy útra forgalomlassítókat is elhelyeznek. Tóth Szilveszter a közösség összetartását, a civil szervezetek, köztük a polgárőrség támogatását is kiemelt feladatának tekinti. Padokat helyeztek ki a közterületekre, fásítottak, díszkúttal, préssel mutatva be a településen ma is élő szőlőművelés és borkészítés hagyományát. Felújították a Gyöngyösoroszi Kirendeltség épületét, a játszóteret, játszótéri eszközöket szereztek, az Árpád Fejedelem Általános Iskola épületének statikai megerősítését, térkövezését, festését 60 millió forint pályázati forrásból oldották meg. Gyöngyösorosziban június 9-én a jövő fejlesztéseiről is döntünk. A választáson Tóth Szilveszter, a vármegyei és az EP listán pedig a Fidesz a jó választás, hogy a vidék tovább erősödjön – fogalmazott Csuhány Bence a Facebook-oldalán.