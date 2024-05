Gyöngyös lakosságszáma a vidéki kisvárosok közül az egész országban a legnagyobb mértékben, több ezres nagyságrendben csökkent az elmúlt tíz évben, mutatott rá Szókovács Péter, a Fidesz-KDNP és a Városom, szeretlek Egyesület (VSZE) gyöngyösi polgármesterjelöltje a közösségi oldalán. Ez tény, tette hozzá.

– 5000, azaz ötezer gyöngyösit veszítettünk el rövid idő alatt, ami tragédia. A fiatalok elhagyják a várost, az idősek így magukra maradnak. A fiatal családok kiköltöznek a környező településekre, a vásárlóerő csökken, emiatt további üzletek zárnak be, a vállalkozók ellehetetlenülnek, a terek kiüresednek. A hiányzó munkaerő miatt városunk egyre kevésbé lesz vonzó az ipar számára is. A folyamat megállítását és megfordítását ez esetben is a biztonságérzet növelésével kell kezdeni. Egy vonzó és élhető városnak azonban rendezett a közlekedése is, magasabb színvonalúak a szolgáltatásai, és nagyobb figyelmet fordít a családok igényeire. Gyöngyösön rendnek kell lennie: ez maradt városunk jövőjének egyetlen esélye! Ez a június 9-i választások tétje – fogalmazott Szókovács Péter a Facebook-oldalán.