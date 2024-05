Az utolsó munkája volt az egri Ferences rendház felújítása annak a toronydarunak, amely korábban az egri várban folyó építkezéseknél is segédkezett. Az 1991-ben készült szerkezet több építkezést is végigszolgált, mostanra azonban túl kicsinek bizonyul a beruházásoknál, így miután csütörtökön egy év után lebontották, vas alkatrészeit a MÉH-be szállították. Több kamion is megfordult az Egészségház utcában, s egymás után vitték el a betonsúlyokat és vastraverzeket.