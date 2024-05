A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) tett közzé egy összefoglalót, melyben felhívják a figyelmet arra, hogy vigyázni kell az úton áthaladó teknősökrek. Mint írják, a mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható, tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén és mocsaras területeken is. Elsősorban a lassú folyású és álló vizeket kedvelik, így inkább azok közelében lehet rájuk számítani, azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méterre vagy akár néhány kilométerre is elmerészkednek az állatok.

Az úton áthaladó teknősöket csak abba az irányba vigyük, amerre eredetileg tartottak (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Óvatosan felemelve az úttól biztonságos, pár 10 méteres távolságra lehelyezzük el őket, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. Az egyesület kiemeli, hogy a felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nemhogy segítenénk rajtuk, inkább csak nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik elölről az utat. Előfordulhat, hogy a teknősök vonulásuk során kertekbe is betévednek, ahol az ott élő kutyák nehezíthetik meg a dolgukat. Ebben az esetben, ha lehet, a teknőst ne zavarjuk, inkább a kutyát zárjuk be egy rövid időre, míg a teknős átkel a kerten.

Továbbá azt tanácsolják, hogy az észlelést lehet rögzíteni az Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés Program honlapján vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül.

Annak ellenére, hogy a teknősök életük nagy részét a vízben vagy annak közelében töltik, a nőstények fészkeiket a szárazföldön, laza talajú, vízelöntéstől védett, magasabban fekvő területekre rakják. Ilyenkor az élő- és a szaporodóhelyek között közlekedő teknősök gyakran kényszerülnek arra, hogy átkeljenek a vonulási útvonalukat kettészelő, az élőhelyeket feldaraboló betonozott és földutakon. Az azokon közlekedő autók, kerékpárok és mezőgazdasági járművek viszont sok esetben végzetesek lehetnek az állatok számára.