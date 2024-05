A járási székhely Füzesabonyban ketten versengenek a polgármesteri székért. A két ciklust városvezetőként maga mögött tudó Nagy Csaba a Fidesz-KDNP színeiben méretteti meg magát újra, kihívója, Bocsi János az Összefogás Füzesabonyért Egyesület színeiben indul.

A szintén Fidesz-KDNP jelöltjének, Tóthné Szabó Anitának nem kell viszont izgulnia, hiszen Mezőtárkány jelenlegi polgármestere jelöltként is egyedül szerepel a szavazólapon.

Besenyőtelken két függetlenként induló polgármesterjelöltet regisztrált a választási bizottság. A jelenlegi polgármester, Bozsik Csaba kihívója Nagy Zsolt. Hasonló a felállás Dormándon, ahol is Rajna Kálmán hatodik polgármesteri ciklusát – a szintén független – Antalné Oszkocsil Andrea próbálja a választáson megakadályozni.

Hárman mérkőznek meg viszont a június 9-i választáson a polgármesteri címért Nagyúton. A most regnáló, függetlenként induló Tóth Géza mellett két további független jelölt – Rózsás Géza János és Kiss Zoltán – között dönthetnek a választók a szavazófülkében.

Az indulók számát tekintve Mezőszemere tartja a járási csúcsot. Öt polgármesterjelölt szerepel majd a szavazólapon, valamennyien függetlenként. A mostani polgármester, Jakab Gábor mellett Farkas Tamás, Mihály Tamás, Balla Sándor és Bukta Gábor közül választhatnak a szavazók. A másik véglet Egerfarmos. Itt, hasonlóan Mezőtárkányhoz, csak a regnáló polgármester, Petrik István jelöltette magát.

Nagy versengés van a polgármesteri székért Szihalmon is. A több ciklust a Fidesz-KDNP támogatásával maga mögött tudó Bóta József Sándor polgármesterjelöltként most függetlenként indul, és a pártszövetség támogatását Galyasné Dósa Katalin élvezi. Mellettük még két független jelölt közül – Márkus János András és Domán Zoltán – is választhatnak a szavazók.

A Tarna-menti településeken is izgalmas helyzet állt elő: Aldebrőn ugyan csak egy kihívója van - a függetlenként nekivágó Pék László – a Fidesz-KDNP-s színekben újra induló Wingendorf Jánosnak. Kálban viszont már a "tolongás" jellemző. Itt független jelöltek, Kormos Gyula, Szaniszló Zsolt, Kiss Daltan kelnek versenyre az ugyancsak függetlenként induló mostani polgármesterrel, Morvai Jánossal. Tófalun Ignácz Szabolcs András polgármesternek – a faluvezetői posztot korábban már betöltő – Kerek Józseffel és Mészáros Gáborral kell megmérkőznie a címért. Mindhárman függetlenként indulnak. Aki pedig a jelenlegi polgármesterek közül szintén biztosra mehet: a függetlenként újra induló Jakab Ernő János, hiszen nincsen kihívója Feldebrőn.

Kompolton viszont jó eséllyel, egyedüli jelöltként a független Blahó László – a térség polgárőrségének a vezetője – lesz a polgármester. A mostani faluvezető, Balázs Zoltán nem indult, Gyetvai Péter nyilvántartásba vételét pedig elutasította a helyi választási bizottság. A harmadik "K-s településen" Kápolnán viszont nem lesz sima befutó: Hajdúné Farkas Ildikó, Kerek Alexandra és Sáfrán Tamás (valamennyien függetlenek) lesz a versenytársa a jelenlegi polgármester, magát szintén függetlenként jelöltető dr. Berecz Kálmánnak.