Civil szervezetek is lesznek jelölő szervezetek. A Civil Közéleti Egyesület Egerben jelöl polgármestert és tíz képviselőt, ahogyan az Egerért Most is. A VAGY Közéleti Egyesület Gyöngyösön polgármestert és tíz képviselőt adna, a Sikeres Hevesért Hevesen, a Hatvani Városvédők és a Hatvanért Egyesület Hatvanban állít polgármester- és minden körzetben képviselőjelölteket. Makláron az Együtt Maklárért Egyesület 1+8, Füzesabonyban az Összefogás Füzesabonyért Egyesület 1+7 jelöltet indít, míg Heréden a Szépítsünk községet, építsünk közösséget Egyesület 1+4 jelölte ad.

Kisebbségi szervezetek is jelölnek, a CIKÖSZ két helyen polgármester jelöl, s lehet 19 képviselőjelöltjük is, a FIROSZ négy polgármesterjelöltet és 11 képviselőjelöltet támogat. A RIOSZ színeiben egy polgármester és két képviselő indulna.

Még a jelölési időszakban 12-en gondolták meg magukat a megyében és döntöttek arról, hogy bár fölvették az ajánlóíveket, mégsem indulnak a választáson.