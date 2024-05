Vállalkozókat köszöntött pénteken Kálban Morvai János polgármester. 2014 óta minden önkormányzati ciklus végén megköszöni a káli és környék településein működő vállalkozóknak, hogy az önkormányzati rendezvényeket anyagilag támogatták. Ez alkalommal egy-egy Parádsasváron készült kristályvázával, emléklappal és ebédmeghívással lepte meg Kál nagyközség támogatóit.

– Megköszönöm, hogy ebben a ciklusban is bármilyen rendezvényünk megszervezéséhez, bármelyik fellépő meghívásához is kérte az önkormányzat a vállalkozók segítségét, egy emberként álltak mellénk, hozzájárulva ahhoz, hogy minél színvonalasabbak legyenek a programjaink. Én bízom abban, hogy a jövőben is így lesz majd – mondta Morvai János.

Az ünnepségen megjelent Horváth László, a térség országgyűlési képviselője és Csuhány Bence, Fidesz-KDNP Heves vármegyei listavezetője is. Horváth László köszöntőjében elmondta, hogy ha a tavalyi évet a vállalkozók előre látták volna, nem biztos, hogy nagy kedvük lett volna belevágni és végigcsinálni.

– A 2023-as év hozott háborút, az azzal együtt járó gazdasági- és energiaválságot, elszabaduló inflációt, és azt, hogy 2010 óta először csökkentek a reálbérek. Csökkent a gazdaság teljesítménye itthon és a világ meghatározó gazdaságaiban. Ezzel együtt tavaly a foglalkoztatottság mértéke nem csökkent, és ezért a vállalkozókat is köszönet illeti. De talán túl vagyunk a legrosszabbon. A nemzetközi szervezetek azt mondják, a magyar gazdaság túl van a nehezén, a várakozások inkább pozitívak, mint negatívak. Ahhoz, hogy ezen túl legyünk, önök, a vállalkozók is kellettek. Morvai János megköszönte a támogatásukat, és a helyállásukat köszönöm meg – fogalmazott Horváth László.

Az ajándékok átadása után az ebéd következett, majd kötetlen beszélgetéssel telt az idő.