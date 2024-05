A szombaton tartott vámosgyörki majálison egy hagyományos és egy különleges esemény került a leginkább fókuszba. A tradicionális programot a Fut a Falu! közösségi futás jelentette, amelyre idén 215 induló nevezett a rajt pillanatáig. A zenés bemelegítés után az 1,3 kilométeres távon a rendszeres futóktól az iskolásokig, a karon ülő gyermekektől a nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette magát. Sok kismama gyerekkocsiban tolta végig a távon gyermekét, az idősek velük együtt sétáltak a rajttól a célig. Gedei Zoltán polgármester nagyon örült annak, hogy a községben nagyon népszerű ez a sportprogramot. Láthatóan mindenki élvezte a közös testmozgást, és a remek időjárás is kegyes volt a eseményhez, tette hozzá a községvezető.

Falufutás, pályaavatás Vámosgyörkön, lehet, hogy Szoboszlai is ott volt

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Nem sokkal ezután következett az az ünnepség, ami egy község életében nem minden napos: a világítással ellátott műfüves sportpálya átadása a labdarúgópálya tőszomszédságában. Mint megtudtuk, a pályázathoz szükséges forrásokat a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) támogatásával sikerült megszerezni. Gedei Zoltán polgármester, aki egyben a Vámosgyörki Sportegyesület elnöke, elmondta köszöntőjében, hogy az MLSZ az elmúlt években folyamatosan pályázatokat hirdetett műfüves pálya építésére.

– Mi sokáig azért nem pályáztunk, mert komoly önerő vállalása lett volna szükséges. Később viszont lehetőség adódott 100 százalékos támogatottság megpályázására, és ezzel éltünk is. Aki csodálkozik azon, hogy miért kellett egy élőfüves pálya mellé egy műfüveset építeni, annak tudni kell, hogy egy több napos esőzés után az élőfüves pálya nehezen használható, sőt, kárt is szenvedhet. A műfüves játéktér viszont mindig rendelkezésre áll, azaz, új lehetőség a sportolni szeretőknek. A település szempontjából ez egy óriási lehetőség a sport fejlődésére is. Ez valóban egy beruházás, ami a község értékét növeli. Az értékmegőrzés érdekében felügyelet mellett, nyitvatartás szerint lesz használható. Az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatósága és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő támogatása mellett megköszönöm a Hexum Tartálypark Zrt. segítségét. Az MLSZ ugyanis nem pénzt adott a pálya kivitelezéséhez, annak hátterét nekünk kellett megvalósítani. Kellett keresni egy olyan céget, vállalkozást, amelyiknek a NAV-hoz befizetett társasági adóját együttműködési szerződés formájában igénybe lehetett venni a pályaépítéshez. Ez a cég volt a Hexum – részletezte Gedei Zoltán.

Vámosgyörk fiataljai között egy Szoboszlai?

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő örömmel szólt arról, hogy mindig nagyon örül, amikor sok fiatal gyűlik össze.

– Különösen az öröm ma, hogy a sportolás érdekében jöttek össze. Valami újat avatni csodálatos dolog. Ha végignézünk ezen a gyönyörű pályán, elmondhatjuk, hogy megérte dolgozni. Ez különösen igaz, amikor a jövő nemzedékéért tesszük. Tudjuk, hogy az a fiatal, aki sportolással kezdi az életét, felnőtt éveire hozza magával a csapatszellemet, és a kitartást a munkában is. Vámosgyörk mindig egy gondolkodó, építő település volt, ilyen fejlesztésből még nagyon sokat kívánok a községnek – fogalmazott Szabó Zsolt.

Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja arról szólt, az ilyen típusú beruházásoknak az az elsődleges célja, hogy a fiatalok tudjanak sportolni.

– A cél az, hogy ti, gyerekek, sportoljatok rajta minél többet, találjátok meg és használjátok ki a benne rejlő lehetőségeket. Mert lehet, hogy itt van közöttetek a pályán egy Szoboszlai – intézte szavait Ignácz Balázs a vámosgyörki mezbe öltözve felsorakozott fiatalokhoz.