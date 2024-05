Javában tart a jelölési időszak az idei önkormányzati választásra. Bélapátfalva térségében vannak rekorderek is, Varga Sándorné, Mónosbél polgármester asszonya azon kevesek egyike, akik már az első szabad választáson is indultak, 1990-ben választották először polgármesternek, de előtte már 1985-től tanácselnökként irányította a községet. Rajta kívül még Holló Henrik, Parádsasvár polgármestere az, aki kilencedik ciklusára készülhet a megyében. A térség másik rekordere Ökrös Imre, aki 87 évesen is indul a választáson, ő 2010. óta tagja Egercsehi képviselő-testületének.

Balatonban hárman indulnának polgármester-jelöltnek, Pázmány Péter (Mi Hazánk), a jelenlegi polgármester, Udzeliné Murányi Enikő és Virág János, utóbbi kettő független. A képviselői helyekre eddig 16-an pályáznak, a jelenlegi tagok közül négyen indulnak újra, ketten nem.

Bekölcén Gálné Mátrai Ágnes jelenlegi polgármester kihívója Dorkó Valéria lesz, mindketten függetlenek. Képviselőségre eddig hárman jelentkeztek, közük Juhász Anna gazdálkodó és tartalomkészítő. A jelenlegi testületből eddig senki sem készül újrázni a választás.hu adatai szerint.

Bélapátfalván Ferencz Péter polgármester kihívói Baranyi Péter (FIROSZ), Guaiana Márió Máté és Kovács Henriett lehetnek, utóbbiak függetlenek. Baranyi Péter és családtagjai az utóbbi időben kampányolnak a környéken, Bükkszentmártonban és Mikófalván is indulnak a választáson. Jócselekedetekkel igyekeztek felhívni magukra a figyelmet, illetve Baranyi Péter a környékbeli önkormányzatok vélt vagy valós problémáival, szerinte szabálytalan gyakorlataival foglalkozott, amivel sokakat magára haragított, feljelentett és őt is feljelentették, bocsánatot is kellett kérnie. Bélapátfalva képviselői helyeiért eddig 14-en jelezték indulásukat, a hat jelenlegi képviselő közül csak egy nem indulna újra.

Bükkszentmártonban Liktor Róbert jelenlegi polgármesterrel szemben ifj. Baranyi Péter indul (FIROSZ). Heten indulnának a képviselői helyekért, a jelenlegi négy tag közül csak egy nem vállalja a megmérettetést.

Mikófalván már most öt polgármester-jelölt jelölt van, a regnáló Fónagy Gergelyt az egyik jelenlegi képviselő, Antal Erzsébet, Baranyiné Kelemen Erzsébet, Baranyiné Szabó Erzsébet (FIROSZ) és Miklós József hívja ki. A képviselői helyekért eddig nyolcan indulnának, három képviselő újrázna ebben a pozícióban. A jelöltek közül öten Kovácsok.

Mónosbélben idén újra lehet kihívója Varga Sándornénak a polgármesteri tisztségért, a független Koósné Balogh Gabriella. A testületbe jelen állás szerint hatan szeretnének bekerülni, mind a négy jelenlegi képviselő újraindul.

Nagyvisnyón egyelőre Csőgér Bálint polgármesternek (Fidesz-KDNP) nincs kihívója. A képviselőségért hatan szállnak versenybe, a jelenlegi testületből ketten újráznának, ketten nem. A testületbe ketten pártjelöltként (Fidesz-KDNP) szeretnének bekerülni.

Szilvásváradon sincs kihívója egyelőre Szaniszló László polgármesternek. A testületbe viszont 16-an is be szeretnének kerülni, mind a hat jelenlegi tag újrázna.

Egercsehiben is egyedüli induló a polgármesterségért Kovács András. A hat képviselői helyért mind hat jelenlegi tag újraindulna, összesen pedig tízen gyűjtik az ajánlásokat.

Szúcson Egyed Zsigmond ismét indul, de dr. Egyházi Áron Bence és Suha Jenő is szeretné vezetni a községet. A testületbe öten szeretnének bekerülni, köztük a négy jelenlegi tag.

Bátorban 2019-ben négy, most három jelölt versenyezhet a polgármesterségért, köztük Pallagi Alfréd jelenlegi faluvezető, rajta kívül Gugolya Péter és Mikk Zsoltis versenybe száll. A testületi helyekért is nagy harc lehet, hiszen 14-en indulnának a választáson, köztük három jelenlegi képviselő, egy tag nem indul újra.

Egerbocson a 2019-es hét után most hat jelölt is szerepelhet a polgármesteri szavazólapon, ha mindenki összegyűjti a megfelelő számú ajánlást. A „címvédő” Barta Ervin kihívói Juhász Tamás, Nyeste Györgyi, Okos Tiborné Ötvös Viktória, Palotai Sándor és Szecskó Béla (korábbi polgármester) lehetnek. A képviselői helyekért is nagy verseny lesz, most 12-en szeretnének a testületbe bekerülni. A négy jelenlegi tag közül eddig hárman jelezték, hogy újráznának.

Hevesaranyoson akár 2019-nben, ezúttal is négy polgármester-jelölt lehet,köztük a jelenlegi polgármester, Hossó Imre Sándor. Kihívói Barkóczi Géza (Cikösz), Bartha Andrásné és Nagy Attila lehetnek. A testületbe jelen állás szerint kilencen szeretnének bekerülni, és csak egy jelenlegi tag indulna újra.