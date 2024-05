Jórészt Felnémetet, de az egészt várost érinti a közbiztonság elégtelensége – mondta dr. Pápai Ákos képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom egri polgármesterjelöltje sajtótájékoztatón csütörtökön.

Pápai Ákos és Linninger István Felnémeten a bűnözésről és városőrségről beszélt

Forrás: Szabadi Martina/Heves Megyei Hírlap

– Az utóbbi időben egy negativ folyamat erősödött föl: tulajdon elleni bűncselekmények gyakorisága növekszik. Szerintünk ezek mögött az esetek 90 százalékában az új pszichoaktív anyagok, designer drogok állnak. Felnémeten a társadalom egy részét ez megmérgezte, a probléma kezelését itt kell kezdeni. Én a közbiztonsági beszámolókat soha nem fogadtam el, mert úgy érzem több rendőr, eszköz és pénz kellene. Várhatóan hamarosan lesz egy rendkívüli közgyűlés, ami plusz pénzt biztosíthatna a rendőrségnek – ismertette a helyzetet a képviselő.

Kiemelte, vannak emberek Felnémeten, akik évekig dolgoztak a városgondozásnál, ám elbocsátották őket.

– Ezek az emberek egzisztenciális kudarcot éltek meg, munkanélkülivé váltak. Most pedig egyesek a hobbijuknak tekintik Egert és padokat festegetnek, néha felújítanak ezt-azt – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy az említett kábítószerek döbbenetes pusztítását a bíróságon is látta már: ezek az emberek ügyekbe keverednek, s néhány év alatt mintha évtizedeket öregednének.