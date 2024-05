Olvasónk jelezte, hogy a Cifrakapu 47. társasházhoz keddi elszállítással hirdettek lomtalanítást. A lakóközösségnek szánt házkezelői tájékoztatásokon azt írták, hétfőn konténer érkezik a lakóközösségnek. A tájékoztató plakát ellenére viszont konténer nem érkezett, így olvasónk elmondása szerint a hulladék kedden halmokban állt délelőtt a társasház környékén. Korábban ez már más társasházban élő egriek jelzése szerint is előfordult.

A fentiek nyomán az Egri Hulladék Nonprofit Kft-nél érdeklődtünk. Nagy Mihály ügyvezető közölte, az Eger, Cifrakapu út 37-47. számú társasház esetben a tervezett lomtalanítás időpontját május 13-ra igazolták vissza, úgy, hogy a lomhulladékot másnap, azaz május 14-én szállítja el a cég. A hulladékkezelő ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy hétfőn a társasházkezelővel egyeztetve az a megállapodás született, hogy a lakók az ingatlanok elé nyugodtan kipakolhatnak.

– Társaságunk a házkezelőkkel és a közös képviselőkkel áll kapcsolatban, nem pedig a lakókkal. A lomtalanítás során olyan nagy darabos hulladékok helyezhetők ki, amelyek nem férnek a hulladékgyűjtő edényekbe (bútorok, szőnyegek), ezeket nem szükséges konténerbe gyűjteni. A lomtalanítás során nincs konténer kihelyezési kötelezettségünk, általában tömörítőlapos hulladékgyűjtő járművel megyünk a helyszínre, amibe a kollégáink kézzel rakodják a hulladékokat, de egyes esetekben önrakodós konténerszállító járművet is igénybe veszünk. A kérdéses helyszínről a tervnek megfelelően május 14.-én minden lomhulladék elszállításra került, tehát probléma nem merült fel. A lomtalanítás biztosításának eleget tettünk a megnevezett társasház kapcsán, mely szolgáltatás térítésmentes. Értetlenül állunk az olvasójuk jelzése előtt, hiszen mára volt a lomtalanítás meghirdetve és ez tervszerűen le is zajlott. Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket arra, hogy a lomtalanítás során főként a nagyvárosias környezetben, hasonlóan a többi nagyvároshoz képest, elő fog fordulni, hogy nagyobb mennyiségű lom akár 10-15 köbméter is kihelyezésre kerül egyes címeken, amelyet a meghirdetett napon el is szállítunk – írta válaszában Nagy Mihály. A válasza szerint tehát a hulladékkezelő a társasházkezelővel egyeztetett, az információ viszont már nem jutott el minden lakóhoz, olvasónk elmondása szerint a lépcsőházukba új plakátot sem helyeztek ki a megváltozott teendőkről.

