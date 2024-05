A föld és a természet szeretete, tisztelete évtizedek óta kísér. A napokban óriási öröm ért, hiszen a földjeimen folytatott ökogazdálkodásnak is köszönhetően egy Magyarországon fokozottan védett, veszélyeztetett madárfaj, a haris telepedett meg – tette közzé Facebook oldalán Vágner Ákos, aki a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Egerben.

– A jövőben is azon munkálkodom, hogy a természeti környezetet óvva, növényvédőszerek nélkül teremjen az élet a földjeimen. S ahogyan a földeken mindent megteszek a gyarapodásért, úgy fogok minden erőmmel tenni Egerért és az itt élőkért polgármesterként is! Kommentben látható fotó a harisról, amit természetvédelmi szakemberek készítettek a területemen. Meggyűrűzték, majd ezt követően természetesen szabadon is engedték a madarat – emelte ki a jelölt.