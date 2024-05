A rendőrségi ajánlások alapján hirdetett meg a Generali Biztonságért Alapítvány egy szavazást még 2023-ban, olyan gyalogátkelőhelyekre lehetett szavazni, melyeken gyakoribbak a gázolások. A szavazáson Mohács nyert, az egri zebra 21 ezerrel szavazattal lett a második és az alapítvány úgy döntött, hogy itt is létesítenek biztonságosabb átkelőt.

Biztonságosabbá vált a Cifrakapu úti zebra

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Minczér Gábor alpolgármester elmondta a forgalmas útszakaszon sokan közlekednek, és hogy innentől kezdve az áthaladó gyalogosok nagyobb biztonságban tudnak átkelni. Az okoszebra sarkalhatja arra a többi várost, és az egri városvezetést is, hogy önerős beruházással ilyen zebrákat létesítsenek, hiszen nem csak Egerben, hanem más városokban is megnőtt az az autósforgalom, amivel együtt jár, hogy egyre több a gázolás, ami a rendőrségi statisztikákból is jól látszik.

Szűcs Alfréd, a Pearl Enterprises Kft. projektvezetője ismertette, 2016-ban telepítették az első okoszebrát, azóta 270 működik országszerte. A rendszer úgy működik, hogy ha a gyalogos megközelíti a zebrát, akkor aktiválódnak az úttestre elhelyezett led lámpák, ezzel felhívva a figyelmet az átkelőkre, növelve a biztonságukat.

– A 270 zebránál, ahol ilyen rendszert építettünk ki, nem történt gyalogosgázolás, a megállási hajlandóságot pedig 28-30 százalékkal növeli. Ezzel hatékonyabbá tudjuk tenni a biztonságos közlekedést. A rendszer része a zebra jobb megvilágítottsága is. A rendszer a prevenciót szolgálja, hogy még mielőtt lelépne a gyalogos jelzést adunk az autósoknak – fogalmazott.

Egerben idén az Eszterházy tér 2-nél található zebra várta a szavazatokat, hogy ilyen okos lehessen, mint a Cifrakapu úti társa. Az eredményt hamarosan közzéteszik a honlapjukon.