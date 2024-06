Az "ofő" felidézte, hogy ez egy matematika-fizika osztály volt, széleskörű érdeklődéssel, kíváncsisággal, akikből mérnökök, orvosok, pedagógusok, tanárok, ügyvédek, bírók, kutatók, sikeres vállalkozók lettek. Egy olyan osztály volt, ahol a gyerekek az osztálykirándulásokon is az új ismeretek megszerzése mellett jól érezték magukat egymással és örömmel vettek részt a meglátogatott városok történelmi emlékeinek megismerésében. Az is elárulta, hogy Nagy Barnabásnak a portálunkon is megjelent gimis emlékeiből most tudta meg, hogy az egyik kiránduláson Keskeny Bandi egy lexikont vásárolt a zsebpénzéből, ami a mai napig is megvan.