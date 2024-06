– A Mária Terézia alapította, volt tébolyda körülményei között megoldottuk ugyan a feladatainkat, de igen jelentős minőségi különbség van a jelen helyzet meg a korábbi között. Az Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház) ismerte a korábbi körülményeinket, így értékelték a költözési szándékunkat, hogy egy korszerűbb körülmények között működő rendelőt alakítsunk ki, ami ráadásul a vármegyei sportorvosi rendelőként funkcionál. Egerben van a Sportkórháznak kirendeltsége, de a gyöngyösi a megyei rendelő. Emiatt is méltó közegben, felszereltségben kell működtetni tovább, ahogy az a kor színvonalán elvárható. Köszönet jár a Bugát Pál Kórhát menedzsmentjének, hogy nagyon régóta helyet biztosított, én 1996-ban kezdtem ott a működésemet. Úgy gondolom, most az Aktív Házban megtaláltuk a végleges helyet, amely reményeink szerint jónéhány generációt ki fog szolgálni. Nagyon örülök, hogy van egy új rezidens kollégám, aki hatvani háziorvos. Pillanatnyilag a felügyeletem mellett dolgozik, a szakvizsgájára készül. Azért örülök, hogy egy fiatal kollégát tudtunk az ügyünknek megnyerni, mert rendkívül sok sportoló van, ami örvendetes, de az ellátásuk rendkívüli terheket rótt ránk. Kaptunk másik asszisztenst is, ami szintén nagyon jó, mert két asszisztensre való adminisztratív munka is bőven akad nálunk. Magát a rendelőt a Sportkórház bérli az önkormányzat által működtetett Sportfólió Kft-től. A Sportkórház látja el a szakmai felügyeletünket, magam is ezen intézmény állományába kerültem heti 20 órában. Azt tudni kell, hogy a sportegészségügyi ellátás nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő költségvetéséből működik, hanem az állam kell gondoskodjon a sportorvosi alapellátásról, a szűrővizsgálatokról – foglalta össze dr. Lénárt András.