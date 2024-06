Vasárnap gyászmegemlékezést szervezett a holokauszt 80. évfordulója alkalmából a gyöngyösi zsidó temetőben a Gyöngyösi Zsidó Hitközség Status Quo Ante Izraelita Anyahitközség és a Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület. A főhajtás egyben a gyöngyösi gettó 1944. június 8-i kiürítésének napjára emlékező alkalom is volt. Dr. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke beszédében elmondta, hogy nem sikerült az az ördögi terv, amire e napon emlékeznek a jelenlévők, nem sikerült eltörölni a föld színéről a zsidóságot.

A holokausztra emlékeztek a gyöngyösi zsidó temetőben

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Nemcsak emlékeznünk kell a nyolc évtizede történtekre, és sírnunk miatta, de emlékeztetnünk is. Emlékeztetnünk kell arra a gyalázatra, ami megtörténhetett e hazában. Ennek nemcsak az a formája, hogy elmegyünk a zsinagógába, de főleg az, hogy elmondjuk a fiataloknak, mi történt az országunkban 80 éve, sőt már előtte is, a 20 század 30-40-es éveiben. Az ő feladatuk és kötelességük is, hogy ne ismétlődjön meg, ami akkor történt: a felmenőinket gettóba zárták, majd deportálták, végül meggyilkolták Nehéz szívvel állok itt, amikor a 80 ébe elhurcolt gyöngyösi mártírjainkra emlékezünk. A meggyilkolt ártatlanok hiánya, a soha meg nem ismert rokonaim elvesztése végigkísért egész életemen – fogalmazott dr. Grósz Andor.

– A gyöngyösi zsidók oroszlánrészt vállaltak a város polgárosodásában, fejlődésében. A családfők fele kereskedelmmel, negyede iparral foglalkozott. A bankok vezetésében, a helyi értelmiségiek között, a sajtó munkatársai sorában domináns szerepet játszottak. Nagyban hozzájárultak az idegenforgalom fellendítéséhez, például Mátrafüred kiépítéséhez. Ez a temető – amelyet a hitközség 1803-ban alapított – tanúskodik arról, hogy hosszú évszázadok óta jelen vannak a zsidók Gyöngyösön. Mindez nem óvta meg őket a pusztulástól. Meg kell akadályozni, hogy a szélsőségek, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus még egyszer olyan erőre kapjon, hogy veszélyeztesse ártatlan emberek életét. Tavaly október 7. óta az antiszemitizmus lángja világszerte újra példátlanul magasra csapott. Az amerikai elit egyetemeken a hitleri időkre emlékeztetően zsidó hallgatókat támadnak meg a származásuk miatt. A terroristatámadás ellen védekező zsidó állam vezetőit a nemzetközi jog korábban méltán tisztelt intézményei bűnösként a vádlottak padjára akarnak ültetni. Ellentétben a nyugati országokkal, Magyarországon nincsenek jelentős terroristapárti tüntetések, ezeket a magyar kormány, nagyon helyesen, betiltotta. Mégsem szabad, hogy hamis biztonságérzetbe ringassuk magunkat mi, zsidók, és a velünk együtt gondolkodó nem zsidók. A lappangó antiszemitizmus továbbra is jelen van társadalmunkban, ezt el kell mondani. Ennek egyik formája a holokauszt megtörténtének tagadása, vagy relativizálása. Ezek a vélemények nem nyerhetnek teret a társadalomban, szembesítenünk kell mindenkit a tényekkel, a történtek minden brutalitásával, családok és egész közösségek kiirtásával. Nevükön kell nevezni a bűnösöket. Csak így lehet megakadályozni, hogy a történtek bármikor, bármilyen formában megismétlődjenek – emelte ki dr. Grósz Andor.