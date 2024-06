– Egerben megteremtjük a feltételeket a fiatalok megtartására – írta közösségi oldalán Vágner Ákos Fidesz-KDNP polgármesterjelölt. – Két gyermek édesapja vagyok.Azt szeretném, ha a lányom és a fiam is kötődne a városhoz, ahogy abban is bízom, hogy az unokáim is itt születnek majd. Eger jövője a családom miatt is fontos, de még sok száz család miatt is! Városunkban meg kell állítani a lakosságszám-csökkenést! – hangsúlyozta a jelölt a bejegyzésben.

Vágner Ákos, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Hozzátette, ahhoz azonban, hogy a fiatalok itt képzeljék el az életüket, olyan jövőképet kell nekik adni, ami miatt azt érzik, érdemes maradniuk.