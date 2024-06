Az önkormányzathoz fordult anyagi támogatásért a Bugát Pál Kórház megbízott főigazgatója, valamint a Bugát Pál Kórház Alapítvány kuratóriumi elnöke annak érdekében, hogy az intézmény digitális röntgenberendezéseinek szoftveres hátterét korszerűsíthessék. Az új, mesterséges intelligenciával is működő, CT és MR készülékekhez való diagnosztikai szoftverrel rövidebb idő alatt lehet elkészíteni a leleteket, s jobb képminőséget biztosít, ami sokat segíthet abban, hogy a sztrókos betegek megfelelő és gyors ellátást kapjanak. A képviselők megszavazták az 5,7 millió forintos beruházásról szóló előterjesztést, Bárdosné Kocsis Éva fölvetette, hogy a hozzá tartozó hardvert is megvásárolhatná a város, bár arra más szponzorokat keres az alapítvány. Az ülésen emiatt vita alakult ki arról, hogy szívesen segítenek, de az állam nem biztosít elegendő forrást a kórházaknak, iskoláknak és rendőrségnek, ezért kell az önkormányzatoknak alapítványokon keresztül támogatni az intézményeket. A másik fél úgy gondolta, hogy az alap szolgáltatást biztosítja az állam, van most is szoftver a géphez, igaz, lassabb, ez csak javít a színvonalon.

A testület elfogadta a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület 2023-as tevékenységéről szóló beszámolóját, és a TILMA Alapítvány polgármesteri keret terhére történő kétszázezer forintos támogatásáról is határozott, valamint háromszázezer forinttal járult hozzá a DreamTeam Cheerleaders Sportegyesület norvégiai Európa-bajnokságon való szerepléséhez.

Ezen kívül a városrendészet és a rendőrség továbbra is együttműködik, közösen járőrözik, a rendőrségi túlmunkát pedig a város honorálja kétmillió forintnyi adománnyal. Ugyanakkor kérdések sorakoztak a rendszámfelismerő rendszer működéséről, amiről úgy tudják, nem működik. Az ülésen módosították a város parkolási és a lakók Fő térre behajtását szabályozó rendeletét is, de annak átfogó felülvizsgálata a következő testület feladata lesz. Visszavonul még dr. Tomori Klára, a VIII. számú fogorvosi körzet orvosa, december 31-ig dolgozik, addig megpróbálja értékesíteni a praxisjogot.