Szombaton ismét benépesült Gyöngyösön a Fő tér, ezúttal a Gyöngyösi CivilExpo eseményei várták az érdeklődőket. A Gyöngyösi Civil Kerekasztal által megrendezett eseményen reggel 9 órától 19 óráig folyamatosan programok zajlottak, a nagyszínpadon estig egymást követték a fellépők. A műsorfolyam közben, délelőtt, egy megható eseményre is sor került: posztumusz kitüntetésben részesítették a civil szervezetek a tavasszal elhunyt Mihalik József nyugállományú alezredest, a Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület egykori elnökét, akit 2022-ben Gyöngyös díszpolgárává választottak. Az emlékplaketthez tartozó oklevelet előzetesen mindenki aláírhatta, aki szerette és tisztelette a város közismert közösségi alakját. A nap során fellépett Márkus Liza, aki a posztumusz díjátadón is szerepelt egy megható dal előadásával. Szerepelt a Tomory Gábor Néptánciskola, a Vachott Kör pedig megzenésített verseket adott elő a tagjaik alkotásaiból. Őket többek között a BellyDance Artistique, az AcélHang Dalkör, a Ritmus TáncStúdió, a BlackJam, a Kaszinó LátványTánc csoport, a Gyöngyösi Játékszín és a Sound of Spirit Énekegyüttes követte. Igazi kuriózum volt a citerán élőben hallható filmzenecsokor, amelyből a Star Wars se maradt ki.

Ezernyi hasznos időtöltés lehetősége várta a Gyöngyösi CivilExpóra kilátogatókat

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A Fő téri nagyszínpadon zajló zenés-táncos fellépések alatt a legkülönbözőbb programlehetőségeket kínálták az expo résztvevőinek standjai. A KiberNinja projektben dr. Berndt-Iványi Judit r. hadnagy, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője vértezte fel a csalókkal szemben a hozzá fordulókat. Az alosztályvezető a vagyon elleni jogsértések megelőzésében is adott tanácsokat, kiemelve, hogy értékeink és személyünk biztonsága érdekében mi magunk tehetjük a legtöbbet.