A Gyöngyösi járás települései közül már több esetében eldőlt, ki lesz a polgármester az ősztől induló új önkormányzati ciklusban.

A Gyöngyösi járásban már 8 polgármester személye ismert (Illusztráció)

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Kihívó nélkül indult ugyanis a választáson

Kocsis Attila - Atkár,

Paulenka Richárd - Domoszló,

Hevér Lászlóné - Gyöngyöspata,

Kiss Viktor - Gyöngyöstarján,

Siposné Fodor Judit - Nagyréde,

Szarvas László - Visonta, valamint

Fodor János - Visznek jelenlegi polgármestere.

Megvan az új polgármester személye Kisnánán is, mert Paulenka László jelenlegi községvezető nem indult, Varga Zoltán az egyedüli jelölt.

A Gyöngyös környéki települések közül azonban több helyen is hatalmas csata zajlik jelenleg a polgármesteri székért. A 15 órai adatok szerint az országos 42,04 százalékos, illetve a Heves vármegyei 43,23 százalékos részvételi arányt messze meghaladja Mátraszentimre 61, 94 százalékkal. Itt 3 jelölt verseng a polgármesteri posztért. Pálosvörösmarton a választók 58, 37 százaléka járult az urnákhoz délután 3-ig, hogy döntsön a két polgármesterjelölt között. Gyöngyöshalászon is ketten mérkőznek a község vezetéséért 55, 37 százalékos részvétellel 15 óráig. Jóval 50 százalék fölött volt ez időben a részvétel Ludason, Detken és Markazon is.